Viki Gabor kocha sztuczne rzęsy. Pokazała się bez nich, a fani oniemieli

Viki Gabor dała się poznać jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd młodego pokolenia w Polsce. Wszystko za sprawą popularnego programu TVP "The Voice Kids", a także Eurowizji Junior, którą wygrała w 2019 roku. Od tamtego momentu jej kariera muzyczna nabrała błyskawicznego tempa. Młoda artystka działa również w mediach społecznościowych, gdzie chwali się swoją codziennością. Wiele treści związanych jest także z wyglądem. Viki Gabor rzadko kiedy pokazuje się bez grama makijażu. Zrobiła jednak wyjątek.

Viki Gabor bez sztucznych rzęs. Tak prezentuje się w naturalnej odsłonie

Viki Gabor lubi podkreślać wygląd makijażem. Wokalistka zwykle mocno akcentuje usta, ale dużą wagę przywiązuje także do makijażu oczu. Nie tylko na oficjalne wyjścia, ale też na co dzień często można zobaczyć ją ze sztucznymi rzęsami. Ten element makijażu stał się poniekąd już jej znakiem rozpoznawczym. Jakiś czas temu Viki Gabor zdecydowała się jednak zrezygnować ze sztucznych rzęsy i pokazać, jak wygląda naturalnie. Fani zasypali ją komplementami. "Cudowna", "Przepięknie wyglądasz", "Śliczna" - piszą w komentarzach.

Viki Gabor uderzyła w Roksanę Węgiel

Viki Gabor i Roksana Węgiel często bywają ze sobą porównywane. Obydwie brały udział w "The Voice Kids" i każda z nich ma na koncie zwycięstwo Eurowizji Junior. Młode wokalistki znalazły jednak dla siebie miejsce w show-biznesie i każda z nich idzie własną drogą. Jakiś czas temu na kanale Vibez.pl pojawił się wywiad z Viki Gabor, która została zapytana, czy chciałaby w przyszłości iść w ślady nieco starszej Roxie Węgiel. Gabor nie przebierała w słowach. - Nie. Tworzę muzykę. Ja nie chcę obrażać nikogo i tak dalej, ale ja, tworząc muzykę, jestem artystką i tworzę muzykę. Nie chciałabym promować bielizny. Ja chcę promować muzykę, ale każdy ma inne podejście do wszystkiego. Ja jestem akurat taka, niektórzy są tacy - odpowiedziała. Na odpowiedź Węgiel nie trzeba było długo czekać. - Muzycznie idzie mi całkiem nieźle, więc niech każdy zajmie się sobą. Niech każdy będzie rozliczany za to, z czym się utożsamia. Ja nie słyszałam ostatnio nowości od Viki, więc czekam - skomentowała w rozmowie z Wirtualną Polską.