Michał Olszański to uznany dziennikarz, którego większość z pewnością kojarzy z programu "Magazyn Ekspresu Reporterów". Olszański ostatnio pojawił się na kanale LGBT TV, gdzie porozmawiał z Moniką Richardson. W wywiadzie opowiedział o tym, jak przebiegał u niego proces zaznajamiania się z orientacją seksualną młodszego z synów.

Michał Olszański szczerze o tym, jak przyjął informację o orientacji syna

Michał Olszański w rozmowie z Moniką Richardson na kanale LGBT TV nie ukrywał, że nie od razu był w stanie przyjąć do wiadomości, że jego syn Antoni jest gejem. - Pamiętam taki proces i to, jak powoli docierało do mnie, że mój młodszy syn jest gejem. Pracę nade mną wykonywała moja żona, Magda, która nie miała wątpliwości i znacznie wcześniej wiedziała, że Antek będzie osobą homoseksualną - wyjawił podczas wywiadu. Dziennikarz wspomniał również o tym, że jego żona jest z zawodu psychoterapeutką.

Musiałem do tego w jakiś sposób dojrzeć, zaakceptować. Niezwykłe jest to, że nie kojarzę takiej jednej konkretnej rozmowy, gdzie Antek siada i mówi: 'Tata, ja jestem gejem'

- opowiedział Olszański. Zauważył, że jego synowie nie są tacy sami. - To była raczej taka narastająca, jasna sytuacja, że widzę, że rzeczywiście Antek nie jest takim typem chłopaka jak Janek, mój starszy syn - stwierdził w rozmowie. - My mamy niestety wrażenie, które nam jest wbijane, że homoseksualiści są bardzo hedonistyczni. (...) Wpadłem w panikę, że to tak będzie: Antek się gdzieś zagubi w świecie pełnym gejów, którzy na niego czyhają. (...) [Musiałem - przyp. red.] nawiązywać dobrą relację z Antkiem, żeby on nie czuł, że jestem oceniającym ojcem - wyznał Olszański.

Michał Olszański o trudach dorastania. Jak teraz radzi sobie jego syn?

Podczas rozmowy z Richardson prowadzący "Magazyn Ekspresu Reporterów" wspomniał o czasach, gdy Antoni chodził do szkoły. Nie ukrywał, że był to trudny moment. - On był tam bardzo nieszczęśliwym dzieckiem. (...) Z czasem udało się znaleźć mu inną szkołę. (...) Ale ten jego rodzaj buntu, który później nastąpił, w sposobie jego ubierania się, czy robienia zadziwiającej fryzury był dla mnie, jako ojca, strasznie trudny - zaznaczył dziennikarz. Wspomniał również o tym, jak teraz ma się jego młodszy syn. Jest w szczęśliwej relacji z Karolem. Chciałby również, aby Antoniemu udało się sformalizować związek.

- Dzisiaj ani dla niego, ani dla mnie nie jest to żadnym obciążeniem. Ale to była droga. Myślę, że on znacznie szybciej stanął na nogi jako osoba homoseksualna, przeżył trochę dziwnych takich prób ze swoją tożsamością poszukiwania partnera - mówił Olszański. - Jesteśmy w bardzo dobrej relacji ze sobą. (...) On znalazł swoje miejsce, a ja jako ojciec jestem dumny - podkreślił. Wyjawił prawdę o relacji swoich synów. - Jeden dla drugiego jest gotowy pójść w ogień, kiedy trzeba - rzekł. Zaapelował również do rodziców. - To jest dla was trudne zadanie, ale musicie się z nim zmierzyć. Pamiętajcie, że jeżeli dacie odczuć po dłuższym czasie swojemu homoseksualnemu dziecku, że jesteście tym tak rozczarowani, że nie umiecie sobie z tym dać rady, to będzie najgorsze rozwiązanie. Bo stracicie siebie - podsumował dziennikarz.