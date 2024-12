Darek Stolarz dał się poznać w programach takich, jak "Domowe rewolucje" oraz "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Specjalista w swojej branży przez lata współpracował ze stacją TVN. Co więcej, był także aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzielił się autorskimi projektami. Ostatnio internet obiegły najnowsze wieści na temat jego kariery. Mężczyzna podjął ważną decyzję i przeszedł do Polsatu. Tam już wkrótce odnajdzie się w show "Nasz nowy dom". Co na to Dorota Szelągowska?

Darek Stolarz przechodzi do programu "Nasz nowy dom". Dorota Szelągowska zabrała głos

Informacja o decyzji Darka Stolarza obiegła internet. Z pewnością jest to cios dla wielu wiernych fanów "Totalnych remontów Szelągowskiej". Sama projektantka wnętrz zabrała głos w mediach społecznościowych. Wyznała, jakie ma podejście do sytuacji. Przede wszystkim warto podkreślić, że Stolarz i Szelągowska wciąż się przyjaźnią. Nic więc dziwnego, że kobieta wspiera decyzję eksperta. - Wiem to już od dawna (...). Trzymam za niego kciuki, uważam, że będzie fantastycznym dopełnieniem programu 'Nasz nowy dom' (...). Naprawdę trzymam kciuki. Pytacie: 'Co się stało?'. Nic się nie stało. Mam wrażenie, że pewne rzeczy po prostu w pewnym momencie tracą termin ważności - powiedziała z uśmiechem na InstaStories. Dodała, że ma wrażenie, że niektóre formaty po czasie się wypalają. Teraz pracuje nad nowym projektem, do którego również zapraszała Darka Stolarza. Cieszy się jednak, że może go wspierać po tym, jak wybrał inną stację.

Darek Stolarz opuszcza Szelągowską. Pojawiło się specjalne oświadczenie

Darek Stolarz właśnie opuścił "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". To początek jego kariery u konkurencji. Wszystko zostało wyjaśnione w materiałach prasowych stacji. "Czeka go wielki transfer do Polsatu, gdzie będzie mógł realizować najciekawsze i najbardziej śmiałe projekty. W nowym, wiosennym sezonie zobaczymy go w hitowym programie Polsatu 'Nasz nowy dom', w którym wspólnie z ekipą będzie realizował swoje najnowsze pomysły i przyczyniał się do pomocy rodzinom najbardziej potrzebującym pomocy" - czytamy na stronie Polsatu. Sam Stolarz również zabrał głos w tej sprawie. Zdradził jeszcze jedną rzecz. "Zbliża się nowy rok, a wraz z nim nowe możliwości i nowe rzeczy u mnie! (...) Będziecie mogli zobaczyć mnie w programie 'Nasz nowy dom', ale to nie wszystko!! Już niedługo ruszam również z moim autorskim programem" - napisał na Instagramie. Wygląda na to, że najbliższy czas będzie dla niego pracowity.