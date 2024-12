Andziaks i Luka od lat działają w mediach społecznościowych. Influencerzy na co dzień pokazują w sieci swoje luksusowe życie. Relacjonują, jak wygląda ich nietypowa codzienność, w której nie brakuje drogich przedmiotów i wystawnego życia. Nie da się ukryć, że wielu nazywa rodzinę Andziaks "polskimi Kardashianami". Influencerzy doczekali się czteroletniej córki. Ostatnio cała rodzina wybierała prezent dla dziecka znajomych. Gdy tylko fani zobaczyli podarunek, złapali się za głowy.

Andziaks przesadziła? Pochwaliła się, co kupiła trzylatce na mikołajki

Andziaks rozpoczęła serię tzw. "vlogmasów", czyli regularnych świątecznych filmików. Jeszcze niedawno z ukochanym i córką wyjechali do Laponii, aby odwiedzić wioskę świętego Mikołaja. Niedługo później cała rodzina świętowała mikołajki. 6 grudnia Andziaks, Luka i Charlotte wybrali się na świąteczne spotkanie ze znajomymi. Wśród zaproszonych gości pojawiła się Żaneta, która ma dwójkę dzieci. Tak się złożyło, że chrzestną jej córki, trzyletniej Melisy, jest właśnie Andziaks. Kobieta obdarowała dziewczynkę niezwykle drogocennym prezentem. Trzylatka otrzymała między innymi bardzo drogi tablet. Fani byli oburzeni. Większość uznała, że była to spora przesada. "Nie lepiej jakieś puzzle kupić albo fajniejszą zabawkę?", "Szkoda dzieciństwa", "Dziecko w wieku trzech lat dostaje tableta na Mikołaja, to naprawdę przesada" - czytamy. Co o tym sądzicie?

Internauci nie szczędzili słów. Tak zareagowali na prezent

Opinie internautów były podzielone. Nie każdy był zachwycony prezentem, który podarowała trzylatce Andziaks. Mnóstwo osób uznało jednak, że każdy powinien skupić się na sobie i wydawać pieniądze wedle własnego uznania. "Gdybyście mieli pieniądze, zrobilibyście to samo", "Mają pieniądze, to niech sobie robią, co chcą" - pisali w mediach społecznościowych internauci. Wielu fanów skrytykowało Andziaks również za liczbę prezentów, którymi obdarowała dziewczynkę. "Te dzieci gubią się w natłoku i ilości tych prezentów. Niedługo prezent nie będzie czymś wyjątkowym i wyczekiwanym" - czytamy. Z którą stroną się zgadzacie?