Agnieszka ze "ŚOPW" wyznała prawdę. Mąż kazał jej schudnąć?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to format, który pokochali widzowie. Doczekał się już dziesięciu edycji, a wiadomo już, że fani na jesień 2025 roku zobaczą kolejną odsłonę programu. Wśród uczestników jubileuszowej edycji znalazła się Agnieszka, która stworzyła parę z Damianem. Niedawno pochwaliła się przemianą sylwetki, co zainteresowało internautów. Jak do tego doszło? Wszystko już jasne.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła metamorfozę. Jak tego dokonała?

Jak już wiadomo, że związek Agnieszki z Damianem ostatecznie nie przetrwał próby czasu i para się rozstała. Uczestniczka programu jest cały czas aktywna w mediach społecznościowych. Niedawno opublikowała symboliczne nagranie, na którym zdejmuje obrączkę i odcina się od przeszłości. Zdążyła się także pochwalić obserwatorom metamorfozą sylwetki. Wielu zachwycało się przemianą, jakiej dokonała. "Piękna figura", "Szczupła sylwetka to zawsze sztos", "Ale przemiana!" - komplementowali.

Agnieszka zdecydowała się na zorganizowanie zabawy z serii pytania i odpowiedzi. Fani bardzo często dopytywali o jej metamorfozę. Uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjawiła, że udało jej się zrzucić 15 kilogramów. "To w sumie bardziej styl życia niż typowe odchudzanie" - opisała. Jak wyznała, jadła mniej i nie zadręczała się wymyślnymi dietami. Nie korzystała z suplementów diety i nie liczyła kalorii. A co jeśli chodzi o ćwiczenia i siłownię? "Chciałabym częściej (chodzić na siłownię - przyp. red.), ale mam za dużo spraw na głowie. Sauna - też podobnie działa" - napisała Agnieszka.

Na tym nie koniec. Jedna z internautek wprost zapytała Agnieszkę o to, czy ta schudła z powodu byłego męża. Uczestniczka matrymonialnego show odpowiedziała. "Nie. Ja znam swoją wartość i chociażby nie wiem co oraz kto, mi nagadał, dowalił itp. i tak by na mnie nie namówił do zmiany wyglądu. Ja doskonale się czułam, wyglądając tak, jak w eksperymencie i świetnie się czuje teraz. To nie waga czy wygląd determinuje moją samoocenę. Wygląd zawsze można zmienić. Paskudny charakter nie zawsze" - wypaliła. Na tym nie koniec. Ktoś zapytał Agnieszkę, czy przez odchudzanie "rozregulował jej się okres". Na to intymne pytanie celebrytka także odpowiedziała. "Jeden mi się tylko przesunął, ale to ze stresu. Reszta planowo +/- jeden dzień" - czytamy.

W naszej galerii znajdziesz zdjęcie odmienionej Agnieszki. Jednocześnie przypominamy, że nim zaczniemy się odchudzać, należy skontaktować się z lekarzem lub dietetykiem.

Laura "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmieniła fryzurę. Fani już skomentowali sprawę

Laurę Maciesz poznaliśmy przy okazji piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestniczka programu jest aktywna w sieci i tym razem podzieliła się zmianą fryzury. Laura zawitała do studia fryzjerskiego innej uczestniczki show, Izabeli Juszczak. Celebrytka zdecydowała się na skrócenie włosów, a efekt końcowy ewidentnie się jej podobał. Co do powiedzenia mieli internauci? Jeden z nich stwierdził, że wygląda podobnie do polskiej tenisistki. "Laura... mega wyglądasz w krótszych!", "Dla mnie bomba", "O wow! Przepięknie! Nie mogę się napatrzeć", "Trochę jak Iga Świątek" - czytamy w komentarzach.