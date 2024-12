Paulina Młynarska niedawno ogłosiła, że wystawiła na sprzedaż swoją posiadłość w Grecji, w której mieszkała wraz z mężem. Mimo licznych pytań prezenterka nie ujawniała wówczas powodów tej decyzji. Teraz wyszło na jaw, że małżeństwo wyprowadza się z Krety, na której wzięli ślub. Wiadomo już, gdzie zamieszkają.

Paulina Młynarska wyprowadza się z Krety, w której spędziła siedem lat. Polska nie jest następnym przystankiem

Paulina Młynarska zamieszkała na Krecie w 2018 roku. Wiodła tam spokojne życie u boku męża Kennetha Hume'a. jest żoną Brytyjczyka Kennetha Hume'a. W 2024 roku publicystka zdecydowała jednak, że jej pobyt na wyspie Kreta dobiegł końca. Wystawiła na sprzedaż willę "Tatrę", którą wynajmowała turystom. "Sprzedajemy ją, ponieważ mamy nowy projekt. Nowy plan! Jesteśmy ludźmi zmian. Lubimy wyzwania" - tłumaczyła wówczas w mediach społecznościowych.

To jednak nie koniec. Teraz publicystka zdradziła więcej szczegółów na temat najbliższych planów. Okazało się, że wraz z mężem i pupilami wyjeżdża do Francji, o czym poinformowała w "pożegnalnym" wpisie na Instagramie. "Pożegnanie z Kretą. Siedem wspaniałych lat. Nie znaczy, że łatwych. Przyjechałam sama, z jedną walizką. Wyjeżdżam z mężem i bandą zwierzaków. Przed nami kilka dni w podróży drogą morską i lądową ku nowym wyzwaniom w starej dobrej Francji - napisała, zdradzając przy okazji, że już wcześniej mieszkała w tym kraju. "Czy kiedykolwiek sądziłam, że tam wrócę? Nie. Nawet w najdziwniejszych fantazjach. Ale życie pisze własne scenariusze. Ciekawe co będzie dalej!" - oznajmiła internautom.

Paulina Młynarska dokumentuje przeprowadzkę. Fani kibicują

Fani Pauliny Młynarskiej towarzyszą jej w każdej chwili życia, którą zechce się z nimi podzielić. Tak było i w przypadku decyzji o opuszczeniu dotychczasowego miejsca zamieszkania. W komentarzach pojawiły się liczne słowa wsparcia oraz życzenia bezpiecznej drogi. "Wszystkiego najpiękniejszego gdziekolwiek zakotwiczycie", "Zmiany zmiany! Życie jest cudownie zaskakujące", "Powodzenia" - czytamy.