To nie koniec zmian w życiu Macieja Peli. Tuż po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską, jego media społecznościowe zalały liczne publikacje, w których informuje o swojej nowej codzienności. Teraz postanowił podzielić się z internautami kolejną ważną decyzją. Tancerz spakował walizkę i jest gotowy na rozpoczęcie nowego etapu życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kurzajewski pozwał Smaszcz. W sądzie doszło do sceny

Maciej Pela już spakował walizkę. Ma jeden plan. "Trzymajcie kciuki"

Maciej Pela aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Wzmożony w ostatnim czasie ruch na jego instagramowym profilu wykorzystuje do promowania swoich tanecznych umiejętności i dzielenia się kulisami życia prywatnego. Tancerz nierzadko pozwala sobie na upust emocji, których w obliczu medialnego rozstania z Agnieszką Kaczorowską z pewnością nie brakuje. Teraz na jego Instagramie pojawił się tajemniczy post. Na zdjęciu widzimy Macieja siedzącego na ziemi, a obok niego leży spakowana walizka. Co planuje 35-latek? "Ten rozdział mojego życia nazywam 'na walizce'. Kto oglądał 'The Pursuit of Happyness', ten wie, o co chodzi" - podpisał fotografię. Okazuje się, że Pela jest głodny nowych wrażeń. Zaplanował długą podróż. "Grudzień przyspiesza, przede mną siedem miast do objechania. Odwiedzam nowe miejsca, poznaję nowych ludzi. Powoli zabieram się za styczniowy i lutowy grafik! Jeśli uda mi się dopiąć miejscowości, które planuję, to szykuje mi się dobry trip (podróż - przyp.red). Trzymajcie kciuki!" - wyjaśnił. Zdjęcie znajdziesz w naszej galerii.

PRZECZYTAJ TEŻ: Smaszcz w emocjach o związku Schreiber i Czarneckiego: Przemek patrzy na nią...

Maciej Pela zapozował ze spakowaną walizką. Internauci zaniepokojeni: "Oczy bardzo smutne"

Niespodziewana decyzja Macieja Peli zaskoczyła śledzących jego aktywność w sieci internautów, którzy nie kryli zaniepokojenia tym, co zobaczyli na zdjęciu. Ich uwagę przykuł smutek wymalowany na jego twarzy. "Smutne to bo widać, że oczy bardzo smutne, ale pewnie przyjdzie ulga w pracy" - czytamy pod postem. Pela jednak natychmiast wyprowadził z błędu zmartwionych fanów. "Mi nie jest smutno" - odpowiedział w sekcji komentarzy.