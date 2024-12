Caroline Derpieński robi ostatnio wszystko, aby znów było o niej głośno. Najpierw ogłosiła, że rozstała się z "milionerek Dżakiem" a jej zamożne życie w Miami było jedynie sprytną mistyfikacją. W mediach społecznościowych żaliła się na problemy finansowe i informowała o swoich poczynaniach w poszukiwaniu "normalnej" pracy. Jak się jednak okazało, jej sytuacja finansowa nagle się polepszyła i Derpieński znów chce brylować w show-biznesie. Tym razem jako piosenkarka. Celebrytka zjawiła się w Warszawie i pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN". Na tę okazję wybrał wyjątkowy strój, który nie przeszedł niezauważony.

REKLAMA

Zobacz wideo Caroline Derpieński orze jak może. Nagrała świąteczną piosenkę. Zdetronizuje siostry Godlewskie?

Caroline Derpieński promuje swój świąteczny singiel. Celebrytka przyleciała do Warszawy

Caroline Derpieński postanowiła tym razem zrobić karierę w muzyce. Na początku grudnia premierę miał jej debiutancki singiel "Christmas Time". W teledysku celebrytka ubrana w strój śnieżynki z czerwonymi kokardami we włosach śpiewa o tym, jak grzeczną dziewczyną była w tym roku. W sieci od razu porównano jej piosenkę do świątecznego hitu sióstr Godlewskich. Wygląda na to, że Derpieński nie przejmuje się ewentualną krytyką i zamierza intensywnie promować swój singiel. Celebrytka właśnie zjawiła się w Warszawie. W iście świątecznym stroju przyłapano ją pod siedzibą "Dzień dobry TVN". Derpieński miała na sobie krótkie spodenki i kusy top nawiązujący do stroju śnieżynki. Paradowała po stolicy w białych kozakach za kolano, sztucznym futrze i białej kokardzie na głowie. Zdjęcia Caroline Derpieński znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

ZOBACZ TEŻ: Przejmujące słowa Jakubiaka w "DDTVN". Mówi o pożegnaniu z rodziną

Derpieński zagrozi pozycji Mariah Carey? "Jest to płaskie, cieniutkie i niczym nie zaskakuje"

Czy Caroline Derpieński ma szansę swoją świąteczną piosenką podbić serca publiczności i stworzyć hit na skalę "All I Want For Christmas is You" Mariah Carey? Już to dla was sprawdziliśmy i niestety nie mamy dobry wieści. Derpieński nie dorasta Carey do pięt. "'Christmas Time' produkcyjnie jest płaskie, cieniutkie i niczym nie zaskakuje. Owszem, są tu dzwoneczki, jest bubblegum pop, wreszcie mamy Derpieński w stroju pani Mikołajowej i przy choince. Caroline dwoi się i troi, wygina się, wysyła buziaczki i macha włosami, żeby wykrzesać więcej energii i świątecznego nastroju z tej piosenki. Niestety na niewiele to się zdaje" - ocenia Marcin Wolniak. Więcej przeczytasz tutaj: Przesłuchałem świąteczną piosenkę Derpieński. Mamy taką Mariah, na jaką sobie zasłużyliśmy [OPINIA]

ZOBACZ TEŻ: Derpieński konfrontuje się z zarzutami o udawaną biedę. Krótka piłka