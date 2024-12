Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki nie dają o sobie zapomnieć, od kiedy ogłosili, że są razem. Nie zamierzają cieszyć się związkiem w samotności - zamiast tego nie szczędzą sobie czułości w sieci. Tym razem to polityk odniósł się do posta, który opublikowała freakfighterka. Okazuje się, że sama podsunęła mu pomysł na prezent pod choinkę. Padła zaskakująca deklaracja.

Marianna Schreiber zajada się drogim masłem. Zainspirowała Przemysława Czarneckiego

Ostatnio influencerka zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie ze sklepu, na którym pozuje z kostką masła i przerażoną miną. "W sklepach strasznie drogo. To masło kupiłam wczoraj za aż 12 zł. Myślicie, że to się kiedyś zatrzyma?" - napisała na Instagramie. Internauci natychmiast zwrócili uwagę, że mimo że na ogół masło jest drogie, Schreiber i tak przepłaciła i polecili, by następnym razem wybrała tańszy sklep. Żona ministra tak przejęła się tematem drożyzny, że poszła za ciosem. Na X zamieściła kolejne zdjęcie, tym razem z domu, na którym pokazuje, że je bułkę z tym drogocennym dodatkiem. Nasmarowała sobie pokaźną warstwę. "To była moja ostatnia kanapka z masłem za 12 zł" - napisała. W komentarzach odezwał się aktualny ukochany celebrytki i sam zadeklarował przed tysiącami internautów, że w najbliższe Boże Narodzenie zamierza ulżyć swojej partnerce. "Dostaniesz pod choinkę cały karton polskiego masła" - odpisał pod postem. Myślicie, że dotrzyma słowa?

Przemysław Czarnecki na święta szarpnie się dla Marianny Schreiber. Internauci nie mieli litości

Po tej publicznej deklaracji Czarneckiego internauci ruszyli do komentowania. Część z nich nie jest przekonana co do realizacji prezentu. Inni stwierdzili, że samo masło nie wystarczy. "A żonie też pan wręczy taki prezent pod choinkę?", "Miałem podobne metody podrywu. Może w podstawówce, ale zawsze", "Ale masz gest, Przemo", "Niech pan dokupi maselniczkę", "Romantyk" - czytamy w komentarzach na X. Jedno jest pewne - będzie to trochę kosztować.