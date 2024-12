Misiek Koterski ma ostatnio wyjątkowo dobry czas w życiu. Aktor na początku 2024 roku wziął ślub ze swoją ukochaną i matką swojego syna Marcelą Leszczak. Para pobrała się w Key West na Florydzie. Koterski spełnił także marzenie o domu nad jeziorem. Aktor wielokrotnie podkreśla, że jednym z jego ogromnych osiągnięć jest wyjście z uzależnienia. W najgorszych momentach otarł się nawet o bezdomność. 4 grudnia aktor świętuje wyjątkową rocznicę. Mija dziesięć lat, odkąd jest trzeźwy.

Michał Koterski ma ważny powód do świętowania. Młodzież zaskoczyła go specjalnym tortem

Michał Koterski dziś pomaga innym, którzy tak jak on zmagają się z uzależnieniami. Wraz ze swoją wspólniczką Dominiką Szefler-Kalbarczyk otworzył po wakacjach Klinikę Leczenia Uzależnień "Odwróceni". 4 grudnia Koterski spotkał się z młodzieżą. To dla niego wyjątkowa data, bo w tym dniu świętuje dziesięć lat życia w trzeźwości. Z tej okazji przygotowano mu niespodziankę i zaśpiewano uroczyste "Sto lat".

Dzisiaj miałem spotkanie z młodzieżą i taka niespodzianka czekała na mnie na dziesiątą rocznicę trzeźwości. To było najlepsze dziesięć lat mojego życia

- napisał.

Marcela Leszczak gratuluje ukochanemu. Tak na jego sukces zareagowali fani

W sekcji komentarzy pod publikacją Miśka Koterskiego posypały się gratulacje m.in. od jego ukochanej, Marceli Leszczak. "Jestem z ciebie taka dumna" - napisała. Słowa uznania posypały się także od fanów aktora. "Ogromne brawa! Jest pan pięknym przykładem na to, że można wszystko w życiu zmienić i czerpać z niego garściami. Coś wspaniałego!", "Gratulacje, oby więcej osób potrafiło sobie podarować taki prezent", "Bądź z siebie dumny i miej ogrom pokory do swojej siły. Jesteś wielki" - czytamy w komentarzach.

