Wygląda na to, że klimat świąt udzielił się również Roksanie Węgiel i Kevinowi Mglejowi. Para znalazła chwilę czasu, by przystroić już choinkę. Drzewko to nie jedyny świąteczny element w mieszkaniu zakochanych. Piosenkarka zakupiła mnóstwo dodatków, które z pewnością sprawią, że czas oczekiwania na Boże Narodzenie będzie jeszcze przyjemniejszy.

Zobacz wideo Roxie Węgiel pokazała nam, co da kiedyś swojej córce

Roksana Węgiel jest ekspertką od świątecznych dekoracji? Kevin nie ma wątpliwości

"Kiedy Roxie poczuje święta..." - pisał na swoim profilu Kevin, którego wyraźnie zachwycił zapał piosenkarki do dekorowania mieszkania. W rogu salonu stanęła sporych rozmiarów choinka, na której zawisły bombki w różnych kształtach i żółte światełka. Zamiast gwiazdy na czubku drzewa znalazła się ogromna czerwona kokarda. Co myślicie o takim rozwiązaniu? To jednak nie wszystko. Roksana zadbała również o inne dekoracje. Przy telewizorze umieściła kilka białych, miniaturowych domów, w których także ukryła drobne światełka. Obok nich postawiła choinkę w wersji mini. Piosenkarka zaopatrzyła się również w tematyczną poduszkę z napisem. "Santa Claus Is Coming To Town". Po skończonym dekorowaniu Roksana rzuciła się na kanapę i schowała pod ciepłym kocem. Czy można wymarzyć sobie lepszą końcówkę dnia? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Kevin Mglej schudł prawie 40 kg. Chwali się metamorfozą na nowym zdjęciu

Roksana Węgiel niedawno podzieliła się smutną informacją. Choroba zmusiła ją do przerwy

Piosenkarka jakiś czas temu wyjawiła swoim fanom, że zmaga się z cukrzycą. Przez długi okres z uwagi na obowiązki zawodowe lekceważyła oznaki, które wysyłał jej organizm. Artystka zdecydowała się na krótką przerwę, by zadbać o swoje zdrowie. Niedawno powróciła znów do pracy. Na jej profilu na Instagramie pojawił się wpis, w którym opowiedziała nieco więcej na temat planów na przyszłość. Choć diagnoza początkowo była sporym zaskoczeniem, to artystka nie zamierza z niczego rezygnować. "Oswoiłam się ze swoją chorobą i nie pozwolę, żeby mnie zatrzymała. (...) Teraz uczę się jak z nią funkcjonować bez rezygnacji z siebie i przyjemności" - pisała.