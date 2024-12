Biedronka zaszalała z paczkami świątecznymi. Jak wypadł Lidl? Internauci już wydali wyrok

Biedronka i Lidl to sklepy, które w ostatnim czasie toczą "wojnę". Wielokrotnie dyskonty prześcigały się w korzystniejszych opcjach dla klientów, by jak najlepiej wypaść na paragonie, który pojawiał się w reklamach emitowanych w telewizji. Tym razem internauci zwrócili uwagę na paczki świąteczne. Wcześniej pisaliśmy, co zaproponowała pracownikom Biedronka. Teraz pracownica Lidla pokazała, co otrzymała. Internauci już wiedzą, kto się bardziej postarał.

Co znajdziemy w paczkach świątecznych dla pracowników Lidla?

W sieci pojawiło się nagranie jednej z internautek, która pokazywała, co otrzymała w paczce świątecznej jako pracownik Biedronki. Teraz pojawiło się nagranie, gdzie możemy zobaczyć, co znajduje się w prezencie od Lidla. Paczkę dla dziecka zaprezentowała na swoim TikToku użytkowniczka wojciechowska.joanna. Była to konkretnie wersja dla chłopca w wieku 0-2 lata. W dużym, kolorowym pudełku znalazły się: maskotka z popularnej bajki, książeczka rozwojowa, klocki, tablica interaktywna oraz lampka w kształcie żółwia. Co dostali pracownicy? Okazuje się, że bon do Lidla w postaci kuponów rabatowych o łącznej wartości do tysiąca złotych.

Biedronka vs. Lidl? Internauci już wiedzą, kto skomponował lepszą paczkę świąteczną

Co pracownicy Biedronki, którzy mają dzieci, otrzymali w paczce? Na TikToku użytkowniczka pod pseudoniemem "niebanalnamatka" postanowiła ujawnić zawartość. W prezencie dla dzieci w przedziale 11-18 lat znalazły się: statyw do telefonu, kabel do telefonu z różnymi wejściami, słuchawki bezprzewodowe, kubek termiczny znanej marki, układanka logistyczna oraz gra. Za to dla chłopców urodzonych między 2018 a 2021 rokiem przekazano maskotkę, kolorowankę w rolce, gry oraz plakaty edukacyjne. Internauci postanowili skomentować sprawę i ocenili, która firma lepiej przygotowała się w kwestii podarunków dla pracowników. Pod filmikami pojawiło się wiele opinii, ale przychylne były przede wszystkim dyskontowi z owadem w logo. "Chyba Biedronka ma lepsze", "Niby spoko, ale w Biedronce lepsze", "Co jak co, Biedronka umie zadbać o swoich pracowników". "Dla mnie ta fajniejsza w Biedronce" - czytamy w komentarzach na TikToku. Co sądzicie? Dajcie znać w sondzie.