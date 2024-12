Ten wpis pojawił się nagle. Kozidrak odwołuje koncerty

Beata Kozidrak już wcześniej informowała fanów o kłopotach zdrowotnych i zapowiedziała, że nie pojawi się na najbliższych koncertach. Zachęcała też obserwatorów do badań. Teraz sprawa wygląda jeszcze poważniej. Menedżment jednej z najpopularniejszych polskich wokalistek wydał oświadczenie. Odwołane są wszystkie koncerty gwiazdy, w tym sylwestrowy występ w jednym z luksusowych, warszawskich hoteli. Wiadomo też, że Kozidrak nie wróci na scenę przynajmniej do końca marca 2025 roku.

Kozidrak chora. Odwołano wszystkie koncerty do końca marca 2025 roku

Na kontach Beaty Kozidrak i zespołu Bajm na Instagramie pojawił się współdzielony post. Okazuje się, że wszystkie zaplanowane do końca marca 2025 roku koncerty gwiazdy są odwołane. "W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej "Christmas Time" oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu. Impresariat artystki prosi także media o niekomentowanie zaistniałej sytuacji. Pod oświadczeniem podpisali się Andrzej Pietras, były mąż Kozidrak i menedżer Bajmu, a także Ewa Tutka - menedżerka Beaty Kozidrak.

Kozidrak zwróciła się do fanów: Po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba

Przypomnijmy, że już kilka dni wcześniej Kozidrak poinformowała fanów, że jest pod opieką lekarzy i nie wystąpi na najbliższych koncertach w Poznaniu i Zielonej Górze. "Kochani, niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla was wystąpić w Poznaniu z Bajmem i w Zielonej Górze na koncercie 'Christmas Time'. Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania. Dbajcie o siebie, uważajcie na swoje zdrowie, badajcie się! Do zobaczenia wkrótce" - napisała gwiazda. Szczegóły choroby nie zostały jednak podane do publicznej wiadomości.