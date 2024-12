Gojdź analizuje odmienioną Kozidrak. Wylicza, co zrobiła z twarzą

Beata Kozidrak jest aktywna na polskiej scenie muzycznej od ponad 46 lat. Wokalistka nigdy nie bała się eksperymentów ze stylem i zmian, chociaż od wielu lat wierna jest fryzurze w kolorze blond. Na twarzy artystki widać jednak pewne zmiany, które pod lupę wziął Krzysztof Gojdź. Ekspert nie krył słów uznania.

Zobacz wideo Kozidrak ma swoje ulubione miejsce na odpoczynek. Zdradziła szczegóły

Gojdź zachwycony metamorfozą Kozidrak. Porównał ją do innej piosenkarki

Krzysztof Gojdź nie ma zastrzeżeń do zmian, które zafundowała sobie Beata Kozidrak. Co więcej, specjalista porównał nawet wokalistkę Bajmu do Adele. - Tak właśnie wyobrażam sobie Adele w wieku Beaty. Podobna uroda i budowa ciała. Podobny piękny uśmiech i osobowość. Beata Kozidrak wygląda znakomicie jak na swój wiek. Może być przykładem dla wielu Polek, kiedy to po menopauzie zmienia się zarówno ciało, jak i twarz - stwierdził Krzysztof Gojdź w rozmowie z portalem ShowNews. Co więcej, ekspert uznał, że Kozidrak wcale nie przesadza z botoksem czy innymi poprawkami urody. - Beata Kozidrak nie przesadza z botoksem czy wypełniaczami. Zarówno policzki, jak i usta odświeżone zostały w sposób, aby zachować naturalność i proporcje. Wszystko według mojej odwiecznej zasady: starzeć się nie z godnością, ale naturalnie dbać o siebie, żeby wyglądać na swój wiek i równocześnie zdrowo świeżo i właśnie naturalnie - podkreślił ekspert.

Kozidrak w ślubnej sukni. Zaskoczyła fanów nowym singlem

Beata Kozidrak ostatnio wrzucała na Instagram fotografie w ślubnej sukni, co tylko wznieciło pogłoski na temat jej rzekomego ślubu z nowym ukochanym. Okazało się jednak, że to zapowiedź teledysku do najnowszej piosenki. W ciągu dziesięciu dni od premiery teledysk w serwisie YouTube wyświetlono ponad 160 tysięcy razy. Pod clipem do piosenki "Kochaj mnie znów" nie brakuje komentarzy zachwyconych fanów. "I co, mówią, że Beatka nie powinna śpiewać. To niech tego posłuchają. Jak widać, Beatka jeszcze z dziesięć lat pośpiewa i nie zejdzie ze sceny tak szybko", "Na to czekałem, śliczne", "Piękna melodia" - czytamy w komentarzach. To też obecnie najpopularniejsza solowa piosenka Kozidrak w streamingu.