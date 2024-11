W 2023 roku Krzysztof Stanowski odszedł z Kanału Sportowego, co odbyło się w atmosferze skandalu. Długo nie trzeba było czekać na jego ruch. W ten sposób powstał Kanał Zero, który ma ponad 1,3 miliona subskrybentów na YouTube. Redaktorem naczelnym projektu był ostatnio Piotr Mieśnik. Po niecałych trzech miesiącach mężczyzna postanowił jednak zrezygnować ze swojego stanowiska, co przekazał portal wirtualnemedia.pl.

Piotr Mieśnik zrezygnował ze stanowiska. Kanał Zero stracił redaktora naczelnego

Piotr Mieśnik oficjalnie zrezygnował z pozycji redaktora naczelnego. Potwierdził tę informację w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl, dodając, że złożył już pismo wypowiadające umowę. Ujawnił również powód swojej decyzji. Jego zdaniem to Krzysztof Stanowski powinien zająć to stanowisko. "Powodem jest to, i mówię to bez złośliwości, że uważam, iż jedyną osobą, która może być redaktorem naczelnym Kanału Zero, jest jego twórca i twórca sukcesu całego przedsięwzięcia, czyli Krzysztof Stanowski. Dalej z zaciekawieniem będę obserwować ten projekt i kibicować, przede wszystkim, fantastycznej Ekipie ludzi, których poznałem przy Wołoskiej, i którzy budują siłę tej marki" - powiedział serwisowi wirtualnemedia.pl.

Kim jest Piotr Mieśnik?

Piotr Mieśniak dał się poznać jako dziennikarz. Wcześniej pracował jako dyrektor wydawniczy Grupy PTWP. Był także naczelnym redaktorem Wirtualnej Polski do lutego 2023 roku. W swojej karierze był powiązany z między innymi o2.pl, Gazetą.pl, "Faktem" i Ringier Axel Springer. Piotr Mieśniak zabrał głos w mediach społecznościowych. Podziękował wszystkim za współpracę w Kanale Zero. "Redaktorem naczelnym się bywa, a dziennikarzem się jest. I wprawdzie żegnam się z barwami Kanału Zero, ale chwilę odpocznę, będę dużo czytał (i pisał!) i wrócę ostry, jak brzytwa. Dziękuję całej fantastycznej ekipie Kanału Zero, serio czułem vibe, jak ponad 20 lat temu, gdy zaczynałem pracę w mediach" - napisał na platformie X.