Wszystko jest już jasne. To, kogo wkrótce Karolina Gilon powita na świecie, przestało być tajemnicą. Celebrytka wygadała się w programie "halo tu Polsat". Fani pod jej postami na Instagramie już nie muszą snuć domysłów, jakiej płci będzie pierwsze dziecko celebrytki. Zaskoczeni?

Zobacz wideo Karolina Gilon zdradza, jaką chciałaby być mamą

Karolina Gilon wygadała się na antenie. Już wszystko jasne. "Mogę już mówić oficjalnie"

Karolina Gilon pojawiła się w piątkowy poranek w "halo tu Polsat", aby porozmawiać o przebiegu ciąży. Towarzyszyła jej ekspertka, która posiłkując się przeżyciami celebrytki, odpowiadała na najbardziej nurtujące pytania dotyczące oczekiwania na dziecko. W pewnym momencie Paulina Sykut-Jeżyna zapytała położną o to, kto jest bardziej ruchliwy w brzuchu przyszłej mamy - chłopiec czy dziewczynka. Do odpowiedzi niespodziewanie wyrwała się Gilon. - Chłopiec! - krzyknęła prowadząca "Love Island", po czym zakryła twarz dłonią. Wygląda na to, że miało się nie wydać. W pewnym momencie zwróciła się do Krzysztofa Ibisza. - Może będzie to mąż twojej córki? - zażartowała. Następnie zdradziła, że w momencie, gdy dowiedziała się o tym, że jest w ciąży, spodziewała się, że będzie to chłopiec. Kiedy w końcu dostała od lekarza potwierdzenie swoich domysłów, była przeszczęśliwa. - Jak fajnie, że mogę już mówić oficjalnie "mój syn" - wyznała, a następnie zdradziła także, że od dawna ma już wybrane imię dla dziecka. Tej tajemnicy jednak postanowiła jeszcze nie wyjawiać.

Karolina Gilon spodziewa się pierwszego syna. "Przekupuję go ciastkami"

W programie Karolina Gilon opowiedziała, jak jej syn reaguje na to, co spożywa przyszła mama. - Jest bardziej aktywny po słodkim. Wtedy te ruchy są bardzo odczuwalne. Uznałam, że oznacza to, że jest mu dobrze. Przekupuję go więc ciastkami - wyznała z uśmiechem. Wiadomo także, jak prezenterka czuje się w trzecim trymestrze ciąży. Nawiązała także do dużej ruchliwości syna. - Mam teraz sporo energii, więc mój syn nie ma po kim być leniem. Tata też jest energiczny i wysportowany. Szalony synek - podsumowała.