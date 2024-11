Do spotkania doszło na planie filmu, w którym debiutował Sadowski. Zarówno aktor, jak i aktorka byli w poważnych związkach. - Zawsze ją ceniłem, podziwiałem. Zawsze mi się podobała - mówił Sadowski w wywiadzie z magazynem "VIP". Ich drogi zeszły się ponownie dwa lata później. Oboje wtedy występowali w sztuce "Japes" w Teatrze Prezentacje. - Byliśmy już dojrzali i tak nas dopadło, że trzyma do dzisiaj - zdradził w tej samej rozmowie. Niestety, los zafundował im trudny start.

Swoje rodziny poznali na pogrzebach. Początki relacji Sadowskiego i Warchulskiej nie były łatwe

Kiedy związek aktora i aktorki nabierał tempa, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Zmarła mama Warchulskiej. - Zaczął się najgorszy czas w moim życiu. Zaraz potem zmarł mój stryj, chwilę później obaj dziadkowie Przemka. Poznawaliśmy swoje rodziny na pogrzebach. To ustawia perspektywę. Uczy pokory - mówiła aktorka w wywiadzie z "Galą". Ukochana Sadowskiego nie ma jednak wątpliwości, że tamten czas był bardzo potrzebny. To właśnie podczas tych najtrudniejszych chwil miała okazję poznać, jakim człowiekiem jest Sadowski. - To nie była tylko zabawa w kino, kawiarnie, spacerki letnim wieczorem, ale też zderzenie z poważnymi problemami tej drugiej osoby. Na dzień dobry od razu wiesz, z kim masz do czynienia - dodała. Para pobrała się w 2004 roku. Niedługo po ślubie musieli zmierzyć się z kolejnym problemem.

Przez plotki o romansie aktora, Sadowski i Warchulska musieli złamać swoją najważniejszą zasadę

W 2006 roku Przemysław Sadowski wziął udział w "Tańcu z gwiazdami". Aktor zaszedł całkiem daleko ze swoją partnerką Ewą Szabatin. W mediach zaczęły pojawiać się plotki o rzekomym romansie pary. Sadowski i Warchulska nigdy nie pokazywali się razem publicznie. Nie udzielali też wywiadów. Starali się zachować życie prywatne tylko dla siebie. W tamtym momencie musieli jednak podjąć jakieś działanie. - Złamaliśmy naszą zasadę po obrzydlistwach, jakie brukowce zaczęły wypisywać na nasz temat! Pisali o moim rzekomym romansie z Ewą (...). Pokazaliśmy się z Agnieszką razem, żeby uciąć plotki - mówił aktor w wywiadzie z Party. Pogłoski o romansie w żadnym stopniu nie wpłynęły na małżeństwo Sadowskiego. Para od 20 lat tworzy jeden z najbardziej zgranych duetów w show-biznesie.