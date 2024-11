Anna Maria Żukowska od lat jest jedną z twarzy polskiej lewicy. Posłanka słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i komentowania rzeczywistości w mediach społecznościowych. Przed laty polityczka zdecydowała się na dokonanie coming outu i wyjawiła prawdę o swojej orientacji. Wspomniała również o córce, którą wychowuje sama. Nie ma przed nią tajemnic.

Anna Maria Żukowska lata temu wyznała prawdę o orientacji

Anna Maria Żukowska jest posłanką od 2019 roku. I to właśnie wtedy zdecydowała się na odważny ruch wraz z Hanną Gil-Piątek. Obie opowiedziały o swojej orientacji seksualnej. Okazało się, że są biseksualne. Żukowska podkreśliła, że do coming outu na łamach portalu "Replika" skłonił ją Leszek Miller. Były premier skomentował to, że jego wnuczka, Monika, jest biseksualna, mówiąc, że "jest ona normalną, heteroseksualną kobietą i nie miała dziewczyn w znaczeniu seksualnym". Posłanka nie kryła, że ta wypowiedź bardzo ja dotknęła, a, jak dodała, od osób publicznych powinno się wymagać odpowiedzialności za wypowiadane słowa.

Widziałam, jakie oburzenie te słowa wywołały, a premier chyba nie do końca rozumiał, o co chodzi. Jego słowa dotknęły mnie również osobiście i nawet nie myślałam w kategoriach coming outu. Uznałam, że moim obowiązkiem było się odezwać

- oceniła Żukowska na łamach "Repliki". "Niewątpliwie, zabrakło mu pewnej wrażliwości" - dodała. Posłanka wyjawiła także, że pierwszy raz zakochała się w kobiecie w liceum, a związek był szalony i burzliwy. Później zdecydowała się związać z chłopakiem i "zobaczyła, że uczucie jest takie samo". "W ten sam sposób działa na mnie intelekt i wygląd zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Stawiam znak równości" - stwierdziła.

Anna Maria Żukowska nie ukrywa prawdy o orientacji przed córką

Anna Maria Żukowska doczekała się jednego dziecka - córki Amelii, którą wychowuje samodzielnie. Posłanka wyznała, że dokonała przed nią coming outu. "Gdy [córka] była mała, mówiłam jej zawsze: 'Jak będziesz miała chłopaka lub dziewczynę…' - bo przecież nie wiadomo było, jaką będzie miała orientację, nie można zakładać z góry, że hetero" - opowiadała w "Replice". "Jeśliby odkryła, że jest homoseksualna, nie spadłoby to na nią jak grom z jasnego nieba, o którym nigdy nie słyszała. Myślę, że to jest właściwy kierunek wychowania" - dodała Żukowska.