Waldemar Pawlak w żałobie. Żegna ukochaną mamę

W wieku 86 lat zmarła Marianna Pawlak, matka Waldemara Pawlaka, polityka PSL i byłego premiera RP. W mediach społecznościowych pojawił się krótki wpis, w którym pożegnano kobietę.

Waldemar Pawlak pożegnał swoją matkę. "Uczyła nas przez własny przykład"

"Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że odeszła nasza ukochana mama, Marianna Pawlak. Była dla nas nauczycielką miłości, wiary i pracowitości – uczyła nas przez własny przykład i życie pełne świadectwa. Żegnamy cię, mamuś, z miłością i wdzięcznością – ja, twoja córka, twój brat z rodziną, wnuczka, wnukowie i prawnuczki. Niech dobry Bóg przytuli cię do swojego serca" - napisał w mediach społecznościowych Waldemar Pawlak. Pod postem zaroiło się od komentarzy. "Najszczersze kondolencje po stracie tak bliskiej osoby", "Wyrazy współczucia dla całej rodziny", "Szczere wyrazy współczucia. Bez mamy nic nie będzie już takie samo" - czytamy. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 30 listopada o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Pacynie.

Waldemar Pawlak pełnił kiedyś jedną z najważniejszych funkcji w kraju

Polityk osiem razy sprawował mandat posła na Sejm. W 1992 roku oraz w latach 1993–1995 był prezesem Rady Ministrów. W poprzednich rządach Donalda Tuska (2007-2012) był wicepremierem i ministrem gospodarki. Obecnie Pawlak jest senatorem. Miejsce wywalczył, startując z listy Trzeciej Drogi w ramach paktu senackiego. Łatwo nie było. Kontrkandydatem Pawlaka był Marek Martynowski z Prawa i Sprawiedliwości. Do ostatniej chwili nie było jasne, kto zdobędzie miejsce w Senacie. W ciągu dnia różnica między Waldemarem Pawlakiem a Markiem Martynowskim wynosiła po kilka głosów. Warto podkreślić, że w 2015 i w 2019 roku w okręgu płockim były premier przegrał z Martynowskim. Stanowisko senatora to nie wszystko. Pawlak jest również prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Polityk pełni tę funkcję od 1992 roku.