Krystian Ochman zdobył popularność dzięki udziałowi w "The Voice of Poland", wskutek którego jego kariera nabrała tempa. Obecnie promuje album "Klasycznie" i udziela się w mediach społecznościowych oraz w telewizji. Obserwując wokalistę na przestrzeni lat, możemy zauważyć, że nie tylko więcej się u niego dzieje zawodowo, ale też wygląda nieco inaczej. Ta kwestia jest mu ciągle wypominana przez czepialskich. Otrzymuje z tego tytułu wiele negatywnych komentarzy, na które wreszcie postanowił zareagować.

Krystian Ochman komentuje hejt sylwetki. Krótko i na temat

W ostatnim wywiadzie artysta wypowiedział się na temat wizualnej zmiany, która wielu zaskoczyła. - To mi się stało z powodu jedzenia za późno i za dużo. Czasami za długo spałem. Zaniedbałem się fizycznie. Nie wiem, czy widać, ale trochę schudłem i przez ostatnie pół roku jest coraz lepiej. Pozytywne jest, że mam nad tym kontrolę - zdradził. W wywiadzie z Plejadą został zapytany o to, jak reaguje na krytykę wyglądu. -Mam na to w******e - odparł mocno Ochman. Jak widać, piosenkarz nie przejmuje się hejtem. Ma już plan, który zmieni jego sylwetkę. Ochman postanowił nawet wdrożyć go w życie. - Nieważne, powoli chudnę, chodzę na siłownię, jest coraz lepiej. Za chwilę będę dzikiem! - zapowiedział z entuzjazmem. Tylko pogratulować takiego podejścia!

Krystian Ochman został zapytany o autograf. Fanka nawiązała do wagi...

Większość hejterów istnieje tylko w przestrzeni internetowej, jednak czasami nieprzyjemne komentarze można usłyszeć także na żywo. Krystian Ochman opowiedział także o ostatniej sytuacji, kiedy miał do czynienia z fanką, która nie kryła zdziwienia jego "odmienionym" wyglądem. - Jakaś dziewczyna zatrzymała mnie i poprosiła o autograf. Jak podpisywałem, spojrzała na mnie i mówi: "Krystian, co się z tobą stało?". Ja już wiem, że mówi o wadze. Przez to już się nie boję - mogę mieć plamę na twarzy albo gila z nosa, ja już wiem, że mówią tylko o jednym - opowiedział wokalista, udowadniając dystans do sytuacji.