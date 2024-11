Caroline Derpieński najpierw zaskoczyła wszystkich pokazami mody, a następnie wyborem ścieżki muzycznej. Premiera świątecznego kawałka influencerki z Miami została zaplanowana na 1 grudnia. Internauci już wydali werdykt na temat utworu, którego fragment został udostępniony na Instagramie. "Siostry Godlewskie będą miały konkurencję" - możemy przeczytać. Teraz Derpieński zabrała głos na temat częściowej eliminacji muzyki disco polo z sylwestrowego repertuaru stacji Polsat. Jakie ma odczucia?

Caroline Derpieński o zredukowaniu disco polo na sylwestrze. Jasne wnioski

- Polska muzyka kojarzy się z disco polo wszystkim ludziom na świecie. Jest to znak rozpoznawczy oraz charakterystyczny styl muzyczny, typowy właśnie dla Polaków - zaczęła Derpieński w rozmowie z nami. Wspomniała także o pewnej tendencji w naszym społeczeństwie. - Nie widzę w tym nic złego, każdy udaje, że nie słucha, a i tak w aucie, w domu, na weselach każdy się super bawi do tego i zna teksty piosenek na pamięć. Gdyby tak nie było, to te piosenki nie miałaby tyle wyświetleń i nie generowały tyle dochodu - stwierdziła. Jej zdaniem dobrze jest, że chociaż jedna stacja stawia na muzykę disco polo. Mowa o Telewizji Polskiej, w której sylwester bez disco polo po prostu nie istnieje. Co więcej przekazała nam celebrytka? - Najlepiej to polecałabym wyjechać z Polski albo wyjść z domu na imprezę, do znajomych, a nie siedzieć przez telewizorem. Mamy tyle muzyki na YouTube, Spotify… Po cholerę włączać telewizor, nawet jak ktoś zostaje w domu - podsumowała. Zgadzacie się?

Joanna Kurska komentuje zmiany w repertuarze Polsatu. Broni tego gatunku

Zaskoczenia w związku z najnowszymi wieściami nie kryła także Joanna Kurska. - To nieprawda, że Polacy nie chcą disco polo, wszyscy świetnie bawią się przy tej muzyce, o czym świadczyły wielomilionowe oglądalności 'Sylwestra Marzeń' w TVP - zaznaczyła jasno Joanna Kurska. - Gdy byłam dyrektorem programowym w Telewizji Polskiej, osobiście zadzwoniłam do Zenka Martyniuka i poprosiłam, by zagrał na Sylwestrze Marzeń. Zagrał i TVP pierwszy raz od lat wygrała z Telewizją Polsat. Co z tego, że teraz w Polsacie jest tylko pięć utworów disco polo, skoro są to największe hity. Taką piosenkę "Szalona" zespołu Boys śpiewają wszyscy w różnych językach. Śpiewał ją nawet po angielsku syn Krzesimira Dębskiego - uzupełniła dla nas.