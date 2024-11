Anna Lewandowska niezmiennie wzbudza zainteresowanie w polskich mediach. Wielu liczy się z jej zdaniem. Celebrytka jest już nie tylko gwiazdą w kraju, ale i za granicą. Trenerka fitness pochwaliła się w mediach społecznościowych, że trafiła na okładki hiszpańskich gazet. Lewa może mówić o dużym sukcesie.

Anna Lewandowska chwali się hiszpańskimi artykułami o niej samej

Anna Lewandowska postanowiła podzielić się tą informacją z fanami. To nie pierwszy raz, gdy hiszpańskie media zwracają uwagę na napastnika FC Barcelony. Tym razem chodzi jednak o biznes gwiazdy. Od dłuższego czasu celebrytka zapowiadała otwarcie swojego centrum sportowo-rekreacyjnego w Barcelonie. W końcu nadszedł ten moment i "Edan Studios" oficjalnie rozpoczęło działalność! Lewa triumfuje, o czym postanowiły poinformować największe hiszpańskie dzienniki sportowe.

"Mundo Deportivo" napisało o wyjątkowym dla Lewandowskiej wieczorze. Oczywiście nie zapomniano wspomnieć o roli męża trenerki, który wręczył jej bukiet róż i podziękował. "Noc była magiczna. Polka chciała podziękować za całe wsparcie, jakie otrzymała od otaczających ją osób" - napisano. W hiszpańskim dzienniku "Sport" również wspomniano o osiągnięciu polskiej celebrytki. Zaznaczono, że "wraz z otwarciem siłowni, Anna Lewandowska i jej rodzina wzmacniają więź z Barceloną". Nie zapomniano fotografiach z wieczoru. W obu gazetach dostrzeżono, że wśród gości był m.in. Wojciech Szczęsny wraz z żoną, Mariną.

Czy Anna Lewandowska żałuje przeprowadzki do Barcelony?

Trenerka fitness w rozmowie z prezenterami "halo tu polsat" wyjawiła, że mieszkanie w Barcelonie dostarczyło jej wielu ciekawych doświadczeń. I tam właśnie pojawił się pomysł na nowy biznes. Jak wygląda codzienność Lewej w Hiszpanii? - Jest podporządkowany pod dzieci. Praca zdalna, bo prowadzę firmę w Polsce. Mój mąż codziennie trenuje, rano zawozimy dzieci, on jedzie do pracy, ja jadę do pracy, a potem spędzamy czas razem - opowiedziała. Jednak jest coś, czego celebrytce w Barcelonie brakuje. Chodzi o świąteczny klimat. - Za tym tęsknimy bardzo. Tutaj nie czuć tych świąt. Zastanawiałam się nawet, czy rozstawiać choinkę - wyjawiła.