Joanna Senyszyn to jedna z polityczek, która jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Była europosłanka właśnie opublikowała w sieci niepokojące zdjęcie. Na fotografii pokazała zbliżenie na swoją twarz ze szwami na policzku. W opisie od razu wyjaśniła, co się jej stało i zwróciła się do swoich obserwatorów z ważnym apelem. Podkreśliła, jak ważna jest profilaktyka.

Joanna Senyszyn przeszła zabieg. Teraz czeka na ważne wyniki

Joanna Senyszyn już nie pierwszy raz wykorzystała media społecznościowe, aby poinformować o swoim stanie zdrowia. Jakiś czas temu przesyłała pozdrowienia ze szpitala, gdzie trafiła w związku z zabiegiem usunięcia wyrostka robaczkowego. Tym razem zabieg był związany z twarzą polityczki. Jak poinformowała w opisie, zmiana na jej twarzy wymagała interwencji chirurga onkologa. Senyszyn zdała w sieci relację na gorąco. Musi czekać dwa tygodnie na wyniki badań, aby dowiedzieć się, czy zmiana była łagodna.

Teraz czekam na zdjęcie szwów i straszę wyglądem, bo rany, także pooperacyjne, najszybciej goją się bez opatrunków

- napisała Joanna Senyszyn.

Joanna Senyszyn zwróciła się z ważnym apelem. "Profilaktyka jest najważniejsza"

Joanna Senyszyn zaapelowała także do swoich obserwatorów i zachęciła ich do regularnego obserwowania swojego ciała i zgłaszania do lekarza wszelkich niepokojących zmian. "A was proszę, dbajcie, o siebie i bliskich, i zgłaszajcie się do lekarza, kiedy tylko zauważycie jakiekolwiek niepokojące objawy. Profilaktyka jest najważniejsza" - podkreśliła. W sekcji komentarzy od razu pojawiły się życzenia zdrowia od internautów. "Dużo zdrowia, będzie dobrze. Ja apeluje do wszystkich, o badanie tarczycy, uwaga TSH to za mało! Kompleksowe badanie krwi i USG. Sama jestem po raku tarczycy i każdemu powtarzam, jak ważna jest profilaktyka!", "Co to znaczy czekać te dwa tygodnie to dobrze wiem i nie zazdroszczę pani. Ale czekam, tak jak reszta, na dobre wieści", "Wygląda pani dobrze. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia i łagodnej zmiany jest pani super babką" - czytamy.