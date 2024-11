Caroline Derpieński od czasu rozstania z "milionerem Dżakiem" nie daje o sobie zapomnieć. Celebrytka, która zasłynęła z pokazywania zamożnego życia w Miami, wyznała niedawno, że wszystko było fikcją. Ostatnio żaliła się na problemy finansowe, relacjonując nawet zakupy w markecie. O swoich poczynaniach z szukaniem "normalnej" pracy na bieżąco opowiadała w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że postanowiła jeszcze raz zawalczyć o karierę w show-biznesie. Tym razem zdecydowała, że będzie... piosenkarką.

Zobacz wideo Caroline Derpieński orze jak może. Nagrała świąteczną piosenkę. Zdetronizuje siostry Godlewskie?

Caroline Derpieński jako śnieżynka. Zapowiedziała teledysk

Była partnerka "Dżaka" zamierza podbić muzyczny rynek. Jak wiadomo, na jednej piosence można zgarnąć miliony, o czym przekonali się m.in. Mariah Carey (z utworem "All I want for Christmas"), czy zespół Wham ("Last Christmas"). Na naszym rodzimym rynku mamy za to siostry Godlewskie, które w 2018 roku w kusych strojach i prężąc się pod choinką, zaśpiewały piosenkę "Pada Śnieg". Opinie były mocno podzielone. Jedni mówili, że więdną uszy, inni zachwycali się pomysłem sióstr. Jedno jest pewne, było o nich głośno. Derpieński zamarzyło się to samo, dlatego dumnie ogłosiła fanom, że jej bożonarodzeniowa piosenka już 1 grudnia ukaże się w serwisie YouTubie. Na Instagramie można podejrzeć fragment klipu. Derpieński ubrana w iście świąteczny strój śnieżynki z czerwonymi kokardami na głowie i ustami w kolorze żurawiny śpiewa o tym, jak bardzo grzeczną dziewczyną była w tym roku.

Premiera mojego debiutanckiego singla 'Christmas Time' 1 grudnia. Zapamiętajcie

- napisała podekscytowana.

Fani mają mieszane opinie. "To kompletnie nie twój głos". Derpieński zareagowała