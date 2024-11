Pachut nie odpuszcza. Zobaczcie, o czym teraz grzmi na Instagramie

Dariusz Pachut jest ostatnio bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Zajmuje się już w nich nie tylko relacjonowaniem podróży, ale prywatnymi refleksjami i wynurzeniami. Dopiero co zapowiedział, że razem z prawnikami wycofują się z zawartych ustaleń w sprawie rozstania z Dodą. - Wy strzelacie karne, ja się bronię. Nie ma karnych, nie potrzebuję się bronić. Tak było od samego początku - stwierdził w odpowiedzi na wywiad przyjaciela piosenkarki, który ironizował, by podróżnika przygarnęła znowu jakaś kolejna celebrytka. Teraz opublikował na InstaStories wymowną rolkę.

Dariusz Pachut podpisuje się pod rolką o manipulacji

Dariusz Pachut bawi się w podchody? Zdobywca wodospadów zamieścił właśnie u siebie rolkę Marii Nowickiej, która na Instagramie przedstawia się jako psycholog i coach relacji i granic. Po ostatnich wydarzeniach można odnieść wrażenie, że odnosi się w ten sposób do byłej partnerki. "Manipulacja to sytuacja, w której ktoś obwinia cię za reakcję na jego toksyczne zachowanie, ale nigdy nie przyznaje się do swojego braku szacunku i przekraczania twoich granic, które to wywołały" - czytamy na udostępnionej przez Pachuta rolce. A dopiero co Doda dodała wpis, który mocno kojarzył się z najnowszymi wydarzeniami z jej ex. Przeczytaj: Doda wije się na plaży. Zobaczcie, co napisała. Nawiązała do Pachuta?

Doda odcina się od Dariusza Pachuta

Dariuszowi Pachutowi coraz bardziej rozwiązuje się język. Po wywiadzie Dżagi wyznał, że wyrwane z kontekstu screeny z jego prywatnych rozmów z Dodą krążą po grupach dyskusyjnych jej fanów, podczas gdy on nie ma z tym nic wspólnego. Zdradził też, że piosenkarka żąda od niego zwrotu drogiej kurtki, która była dla niego prezentem na Boże Narodzenie. Póki co wokalistka nabrała wody w usta i oficjalnie nie odnosi się do wynurzeń byłego partnera. Według jej przyjaciela, mężczyzna nie pojawia się nawet w ich prywatnych rozmowach. - Doda żyje już swoim życiem i nie zniży się do prania brudów publicznie. Od półtora roku nie upublicznia swojego życia prywatnego. Wszystko, co mówi Pan Dariusz, jest w celu budowania jego popularności kosztem sławnych partnerek - przekazał menedżment Dody portalowi Jastrząb Post.