Buty Michała Kołodziejczaka zwróciły uwagę internautów wiosną tego roku. Na jednej z konferencji wiceminister widziany był w modnych loafersach do złudzenia przypominających te marki Gucci. Cena modelu charakterystycznego obuwia ze złotą klamrą to ponad 3000 zł. Wybór Kołodziejczaka chwalił wówczas stylista Daniel Jacob Dali. - Z takim obuwiem dodał tylko więcej elegancji do swojego, i tak już eleganckiego, stylu - komentował w rozmowie z "Super Expressem".

Michał Kołodziejczak złamał przepisy w butach za 17 tys. zł

Nie jest to jednak jedyna droga para butów, w których można było zobaczyć Kołodziejczaka. Polityk widziany był także m.in. w obuwiu od Balenciagi. Sporą sensację wywołały Off-White x Nike Air VaporMax "The Ten", które mogą kosztować nawet 17 tys. zł. Jak donosił "Fakt" w lipcu, prezes Agrounii widziany był w tym modelu, gdy złamał przepisy. Michał Kołodziejczak miał przejechać na czerwonym świetle z telefonem w ręku. W rozmowie z tabloidem polityk opowiedział nieco o kosztownych butach, które rzuciły się w oczy, gdy wysiadł z auta. - Dziś nie są takie łatwe do zdobycia. Ja zawsze zwracałem uwagę na obuwie. Kiedy się dużo pracuje, każdy chce też mieć trochę radości z tego, co robi. Ale to nie jest kluczowa moja radość, acz buty faktycznie są okej - skomentował.

Michał Kołodziejczak poluje na obuwnicze okazje

Polityk w rozmowie z "Faktem" przyznał wówczas, że ma sposób na kupowanie obuwia. Kołodziejczak poluje bowiem na okazje. W tej sprawie słucha też doradców. Wiceminister wyjawił, że śledzi modowe trendy u Highbarta, czyli Barta Pniewskiego. Influencer jest jednocześnie także menedżerem Allana Krupy, a ostatnio wypuścił własną kolekcję ubrań. Michał Kołodziejczak zaznaczył również, że nie kupuje obuwia wyłącznie "na raz". - Dopiero, jak potrzebuję, to uaktywniam się w tej kwestii. Mam już zimowe buty. Nie zostały wychwycone, bardzo eleganckie. Chodzę w butach nie tylko przez jeden sezon, ale i dłużej - podkreślił. I rzeczywiście - we wspomnianym obuwiu marki Nike można było niedawno ponownie zobaczyć go w Sejmie. A w parze Gucci, którą można podejrzeć w galerii na górze strony, widziany był m.in. na premierze filmu.