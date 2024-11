Olga Kalicka ostatnio wyjawiła, że spodziewa się dziecka. Aktorka, która jest już mamą czteroletniego Aleksego, postanowiła założyć rodzinę z nowym partnerem. W tym roku informowała już fanów, że jej serce znów jest zajęte. Teraz dziękuje obserwatorom za wszystkie gratulacje i wyrazy wsparcia. Postanowiła też przekazać mniej wesołe wieści.

Olga Kalicka aż promienieje na nowym nagraniu. Dumnie prezentuje ciążowe krągłości

Olga Kalicka na nowym nagraniu pozuje do zdjęć na tle górskiego krajobrazu. Na wideo widać, że aktorka wręcz promienieje ze szczęścia i w obcisłej sukience dumnie prezentuje ciążowe krągłości. "Dziękuję za ogrom pięknych i ciepłych wiadomości od was. Jestem totalnie wzruszona. Dziękuję" - napisała na Instagramie. Fani z pewnością cieszą się szczęściem idolki, ale też nie wiadomo, kiedy będą mogli po raz kolejny zobaczyć Kalicką na scenie. "I jeszcze drobne ogłoszenie. To ostatni moment, żeby zobaczyć mnie na deskach Teatru Kwadrat. Nie wiem, kiedy wrócę" - dodała aktorka. Na kolejnym InstaStories pozwoliła sobie jednak też na żartobliwy komentarz. "Jeśli ktoś chce zobaczyć zakonnicę w ciąży, to polecam" - napisała aktorka i dołączyła zdjęcie w stroju zakonnicy, które pochodzi z jej spektaklu "Siostrunie" (kadry, na których aktorka pozuje w habicie znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu). Olga Kalicka nie ujawniła jeszcze publicznie płci swojego dziecka.

Olga Kalicka docenia proste rzeczy. "Dobrze być w takiej uważności"

Dodajmy, że na instagramowym profilu Kalicka często dzieli się zawodowymi panami, modowymi poradami, ale też filozofią życia. W październiku przyznała, że udało jej się zwolnić i doceniać małe rzeczy. Zrelacjonowała jesienny wypad z synem i ukochanym do parku. "Październik. Zwolniłam, wyhamowałam, udało się. Tyle miesięcy sobie obiecywałam, że w końcu odpuszczę. Dobrze być w takiej uważności i doceniać proste momenty" - napisała wówczas aktorka. Widać, że nowy związek jej służy. Wcześniej Kalicka zdawała też relację z wycieczki z nowym ukochanym na egzotyczną wyspę. Romantyczne chwile para spędzała na Bali.