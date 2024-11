Od jakiegoś czasu Doda jest singielką. Zakończenie jej związku z podróżnikiem Dariuszem Pachutem dla wielu było szokujące. Wszystko wskazuje na to, że piosenkarka długo nie rozpaczała po kolejnej nieudanej relacji i już ma nowy obiekt westchnień. Już wcześniej zasugerowała, że wpadł jej w oko tancerz z "Tańca z gwiazdami". Podczas finału show próbowała zwrócić na siebie jego uwagę.

Zobacz wideo Zapendowska analizuje karierę Dody. "Ona twierdzi na pewno inaczej"

Dodzie wpadł w oko taneczny partner Julii Żugaj. "Rewelacyjnego ma tego Wojtka"

Wojtek Kucina to 27-letni tancerz, który okazał się prawdziwym objawieniem najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Wraz z Julią Żugaj udało mu się dotrwać do finału, gdzie zajął ostatecznie drugie miejsce. Już podczas jednego z wcześniejszych odcinków show Doda w krótkiej rozmowie z Krzysztofem Ibiszem przyznała, że bardzo spodobał jej się taneczny partner Żugajki. - Julia Żugaj też rewelacyjnego ma tego Wojtka. OMG - powiedziała Doda. Kucina o reakcję gwiazdy został zresztą zapytany. - Nie słyszałem do końca, co powiedziała. Teraz to aż mi mowę odjęło, idziemy szukać w takim razie. No muszę odpowiedzieć chyba, ale nie przed kamerą - stwierdził w rozmowie z Pomponikiem.

Doda próbowała zwrócić na siebie uwagę Kuciny. Nie wyszło

Podczas finału "Tańca z gwiazdami" Doda była bardzo podekscytowana obecnością Kuciny na parkiecie. Jednemu z redaktorów Świata Gwiazd udało się uchwycić moment, w którym tancerz kłaniał się publiczności. Na zamieszczonym na Instagramie nagraniu widzimy, jak uśmiechnięta Doda macha w kierunku Kuciny, przesyła mu całusy i wykonuje dłońmi znak serduszka. Piosenkarka bardzo się starała, żeby tancerz ją zauważył, ale ostatecznie to się nie udało. Doda była tym nieco poirytowana.

Górniak i Doda pogodziły się za kulisami "Tańca z gwiazdami"

Warto dodać, że podczas finałowego odcinka "Tańca z gwiazdami" doszło też do przełomowego spotkania w historii polskiego show-biznesu. Wygląda na to, że trwający latami konflikt pomiędzy Dodą i Edytą Górniak właśnie się zakończył. Górniak zaśpiewała w programie amerykański evergreen "L-O-V-E", który znalazł się także na jej nowym albumie "My Favourite Winter". Tuż po tym do gwiazdy podeszła Doda i pogratulowała udanego występu. Wzruszona Górniak czule ją przytuliła, co uchwyciły kamery.