Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza w różne branże. Niedawno głośno było o eksperymencie w Off Radiu Kraków, gdzie kilkunastu dziennikarzy zastąpiono ich sztucznymi bytami wygenerowanymi przez AI. Szerokim echem odbił się wywiad przeprowadzony w taki sposób z Wisławą Szymborską. Teraz na ten temat wypowiedział się Maciej Knapik. Syn znanego lektora wyznał, jak zapatrywałby się na odtworzenie głosu ojca przy użyciu sztucznej inteligencji.

Tomasz Knapik wygenerowany przez AI? Stanowcza odpowiedź syna lektora

Tomasz Knapik był jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych lektorów w Polsce, którego charakterystyczny głos towarzyszył Polakom przez kilka dekad. Ostatni "eksperyment" w Off Radio Kraków, w którym wygenerowano wywiad z Wisławą Szymborską wzburzył opinię publiczną. "Straszne, niemoralne, złe", "Obrzydliwe" - mogliśmy przeczytać w sieci. Teraz do owego incydentu powrócono w rozmowie z Maciejem Knapikiem. Dziennikarza TVN i syna Tomasza Knapika, zapytano, czy zgodziłby, żeby głos jego ojca również został wykorzystany w taki sposób. - Oczywiście, że bym się na coś takiego nie zgodził. Co tu dużo mówić, jest to fałszerstwo i podróbka. Wiem, że mój ojciec też nie zgodziłby się, żeby jego głos był w ten sposób wykorzystany - zaznaczył w rozmowie z "Faktem".

Syn Tomasza Knapika o potencjalnym wykorzystaniu wizerunku ojca. "Poszedłbym do sądu"

Maciej Knapik podzielił się obawami, do czego może doprowadzić sztuczne generowanie głosów. - Taki głos może być wykorzystany do różnych celów. Nie wiem, kto, do czego i jak to może wykorzystać. Nie chcę tego nikomu podpowiadać i nie chciałbym, żeby tak się działo. (...) Teraz będziemy zastępować sztucznym głosem głos prawdziwego lektora? Jaka nad tym wszystkim jest kontrola? Przecież w internecie pojawia się taka masa publikacji, że trudno będzie wszystkie takie użycia wychwycić - wyznał. Następnie dodał, że regulacje prawne dotyczące praw autorskich powinny być poszerzone o wspomnianą sytuację. - My nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkich treści w sieci. Poza tym wykorzystywanie wizerunku osób zmarłych, czy też ich głosu, nawet niewytworzonego przez sztuczną inteligencję, tylko zwyczajnie nagranego, bez konsultacji z rodziną i solidnego porozumienia ze spadkobiercami, wydaje mi się czymś podłym - przyznał, dodając jednocześnie, że gdyby doszło do takiej sytuacji w przypadku jego ojca, skierowałby sprawę do sądu.