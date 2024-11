Paulina Sykut-Jeżyna w "halo tu polsat". Widzowie jej nie poznają

Paulina Sykut-Jeżyna od lat bryluje w Polsacie, a widzowie mogą ją obecnie kojarzyć jako prowadzącą "Tańca z gwiazdami" oraz od niedawna "halo tu polsat". Ostatnie pojawienie się dziennikarki w śniadaniówce wywołało niemałe zamieszanie.

Widzowie zwrócili uwagę na przemianę Sykut-Jeżyny. Mają mieszane uczucia

Obecnie prezenterka ma ręce pełne roboty, a poranne programy zmuszają ją do wczesnych poranków. Niedobór snu może odbić się zarówno na zdrowiu, jak i wyglądzie. Paulina Sykut-Jeżyna postanowiła działać w tej sprawie i zdecydowała się na skorzystanie z medycyny estetycznej. Dziennikarka nie ukrywa, że decyduje się na zmiany w wyglądzie, choć są to nieinwazyjne zabiegu, które podkreślają urodę, a nie zmieniają rysy twarzy. Niedawno pokazała się po zabiegu mezoterapii, czyli wstrzykiwania pod skórę substancji czynnych, mających za zadanie poprawić wygląd cery. 9 listopada Sykut-Jeżyna była prowadzącą "halo tu polsat". Fani nie przeszli obojętnie względem zmiany jej wyglądu. Mają wątpliwości co do decyzji prezenterki. "Paulina Sykut-Jeyżna już nie jest do siebie podobna", "Paulina przestaje przypominać siebie" - twierdzili w komentarzach na Instagramie programu. Inni zachwycali się dziennikarką. "Paulina zawsze jest cudowna!", "Paulina jest bardzo piękna" - uznali pozostali fani.

Paulina Sykut-Jeżyna od dawna związana jest z Polsatem. Wybiła się dzięki temu programowi

Dziennikarka dała się poznać widzom w programie "Idol". W 2003 roku wzięła udział w drugiej edycji popularnego show, lecz nie udało jej się zakwalifikować do grona finalistów. Od tego samego roku przez dziewięć lat prowadziła "Muzyczne listy" w TV4. Od 2007 roku zapowiada pogodę w Polsacie. Prezenterka była gospodynią "Must be the music" oraz "Się kręci" i "Się kręci na żywo". Wielokrotnie prowadziła wydarzenia na żywo, które emitowano w stacji Polsat - w tym festiwale czy gale kabaretowe. Sykut-Jeżyna jest także dwukrotną laureatką Telekamerę "TeleTygodnia" w kategorii "Prezenter pogody".