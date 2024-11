Tak 15 lat temu wyglądał "nie milioner" Rafał Brzoska. Przemianę przeszedł nie tylko Paczkomat

Rafał Brzoska to polski przedsiębiorca, który zdobył uznanie w branży e-commerce oraz logistyce. Szerszą rozpoznawalność zdobył jako założyciel i prezes firmy InPost, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki Polacy odbierają przesyłki. Teraz biznesmen podzielił się wyjątkowym wspomnieniem.

Tak wyglądał Rafał Brzoska 15 lat temu

Rafał Brzoska świętował niedawno kolejną rocznicę wprowadzenia na polski rynek innowacyjnych maszyn, dzięki którym Polacy mogą odbierać i nadawać przesyłki. Dziś ta forma obiegu korespondencji już nikogo nie dziwi, dlatego jej inicjator pokusił się o podróż w czasie do dnia, kiedy wszystko się zaczęło. "Moi drodzy - poznajecie tego gościa? Prowadzę ten biznes od 25 lat, ale dokładnie 15 lat temu pokazaliśmy ten produkt" - zaczął na Facebooku.

Na załączonym filmie widzimy pierwotną wersję słynnego Paczkomatu. Tuż obok stoi Rafał Brzoska, który tłumaczy przyszłym użytkownikom maszyny, jak ją obsługiwać. W dalszej części wpisu przedsiębiorca nawiązał nie tylko do tego, jaką przemianę wizualną przeszedł sam Paczkomat, ale i on sam. "To jednak szmat czasu, patrząc na produkt i prezentującego" - wyznał z uśmiechem. Następnie z dumą podsumował kilkanaście lat pracy. "Mimo wszystko dumny jestem z tego co z moim zespołem zrobiliśmy z tej maszynki. Gdybyście mieli jednym słowem określić wasze uczucia do paczkomatu InPost, to jakie byłoby to słowo?" - zwrócił się do internautów. W komentarzach pod postem zaroiło się od słów uznania. "Pamiętam pana początki. Były trudne, ale walczył pan do końca i wygrał, brawo", "Rewolucja pocztowa na skalę światową", "Najlepszy wynalazek ostatnich lat" - czytamy.

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah przekazali powodzianom pół miliona złotych

Dramat, który spotkał mieszkańców terenów dotkniętych przez wrześniową powódź, spowodował, że w pomoc potrzebującym włączyło się wiele rozpoznawalnych osób. Do ich grona dołączyła Omenaa Mensah, która poinformowała, że wraz z mężem Rafałem Brzoską przekazali dla powodzian pół miliona złotych. Dodatkową motywacją byłej pogodynki do podjęcia szlachetnego kroku był fakt, że region dotknięty przez powódź jest jej szczególnie bliski. - Ja osobiście pochodzę z Jeleniej Góry. To właśnie tam się urodziłam. Dokładnie pamiętam te rewiry, piękne, górzyste, wspaniałe, zielone. Teraz niestety mieszkańcy cierpią z powodu powodzi - wyznała Mensah w nagraniu.