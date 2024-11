Joanna Opozda nie próżnuje. Celebrytka niedawno wróciła z urlopu w "ciepłych krajach", a teraz chwali się kadrami z wypoczynku na wyspie Bali. Niejeden może jej pozazdrościć! Frustrację postanowił wylać na Instagramie Opozdy jeden z internautów. Do dyskusji włączyła się także Sara Boruc.

Joanna Opozda zaatakowana przez internautę. W obronie stanęła Sara Boruc

Rajskie widoki, opalenizna i spacery brzegiem plaży - takimi widokami raczy teraz internautów Joanna Opozda. Okazuje się, że wszystko to, niejednego internautę może wpędzić w złość, gdy w Polsce za oknami szarość i chłód. Kiedy celebrytka pochwaliła się kilkoma kadrami z wakacji, w komentarzach oprócz zachwytów pojawiły się mniej sympatyczne głosy. "Biedna samotna matka na plaży" - napisał prześmiewczo internauta, opatrując wiadomość smutnymi emotikonami i jedną uśmiechniętą. Nie musiał długo czekać na odpowiedź. Postanowiła odpowiedzieć mu Sara Boruc, która w niewybredny sposób odniosła się komentarza. "Łukasz, wskakuj na bieżnię, bo na razie te emotikonki to tylko ciebie definiują..." - napisała. Odpowiedź przypadła do gustu nie tylko innym komentującym, ale i samej Opoździe, która w jednym słowie przyklasnęła "pociskowi" poprzedniczki. "Hahahaha. Kocham" - odparła Sarze.

Joanna Opozda jest na Bali w ramach współpracy z biurem podróży

Wyprawa Joanny Opozdy na Bali nie jest przypadkowa. Jakiś czas temu celebrytka na Instagramie ogłosiła współpracę z biurem podróży. Wyjazd zorganizowany wraz z Joanną Opozdą rozpoczął się 1 listopada i potrwa dziesięć dni. "W ciągu dziesięciu dni zobaczysz i doświadczysz więcej niż w jakiejkolwiek innej podróży: rajskie plaże, pola ryżowe, dżunglę, świątynie, pyszne jedzenie i wiele innych wspaniałości. Rano joga, lokalna kuchnia, imprezy, czas na relaks i… spędzenie wspólnego czasu" - przekonywała na Instagramie. Po dotarciu na miejsce Joanna Opozda od razu zaczęła relacjonować, jak spędza czas w towarzystwie pozostałych uczestniczek podróży. Do tej pory pochwaliła się kadrami m.in. z siłowni, spacerów na plaży i wspólnej zabawy.