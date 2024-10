Martyna Wojciechowska sprzeciwia się sztucznej inteligencji. Wyjawiła powód

Sztuczna inteligencja zaczyna coraz bardziej zaznaczać swoją obecność. Dzięki niej możemy obecnie nie tylko stworzyć obrazy czy dźwięki, ale także wygenerować rozmowę ze zmarłą już osobą. To właśnie zrobiło bowiem krakowskie radio, które na swojej antenie wypuściło rozmowę z nieżyjącą już Wisławą Szymborską. To wzbudziło niemałe poruszenie w mediach. Tym razem o AI wypowiedziała się Martyna Wojciechowska. Dziennikarka widzi spore zagrożenie w tym, co kreuje sztuczna inteligencja.

REKLAMA

Martyna Wojciechowska przerażona obrazami, które wygenerowała sztuczna inteligencja

Znana podróżniczka udostępniła kilka obrazów, które wygenerowała sztuczna inteligencja. Na wszystkich możemy zobaczyć postać łudząco podobną do Wojciechowskiej. Dziennikarka widzi spore zagrożenie w AI - przede wszystkim dla psychiki. "Mam 50 lat, jestem świadoma swojej wartości, a te grafiki i tak nie przeszły w mojej głowie niezauważone. Przez sekundę się zastanawiałam, czy to prawda o mnie, a potem, że w sumie mogłabym mieć takie szczupłe nogi. (...) Twarz nastolatki, nieskazitelna skóra, bujne włosy, figura taka, jakiej nigdy nie miałam…STOP" - zaznaczyła.

Jeśli ja jako dorosła kobieta tak reaguję, to co dopiero nastolatki? A przecież to "idealne" piękno, do którego te młode dziewczyny się porównują często nie istnieje!

- grzmiała w poście w mediach społecznościowych Martyna Wojciechowska. Podróżniczka zauważyła również, że sztuczna inteligencja promuje nierealne standardy piękna, które mogą źle wpłynąć na samoocenę kobiet.

Zobacz wideo Wojciechowska o nowym sezonie "Kobiety na krańcu świata"

Fani doceniają słowa Wojciechowskiej. Są równie przerażeni

W komentarzach pod postem wielu doceniło szczerość i otwartość popularnej dziennikarki. "Fajnie, że poruszasz tak ważny temat. Musimy więcej o tym pisać, mówić", "Przeraża mnie sztuczna inteligencja… to wszystko idzie w złą stronę. Czemu się na to zgadzamy?", "Zdecydowanie wolę panią prawdziwą", "Nie wiadomo co jest prawdą a co fałszem. Wkurzające są te wszystkie przeróbki zdjąć na każdym kroku" - czytamy pod wpisem. Niektórzy zauważali jednak, że to od ludzi zależy, jak będą korzystać ze sztucznej inteligencji. "Nie krytykowałbym z każdej strony sztucznej inteligencji. To, jak wpłynie na nasze życie, będzie zależało od tego, jak będziemy z niej korzystać" - podkreślił jeden z internautów.