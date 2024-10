Maffashion od lat zaskakuje pomysłowością w związku ze świętem duchów. Nazywana jest przez wielu Polaków "królową Halloween". Tym razem Kuczyńska postawiła na wybitną polską sportsmenkę, czyli Igę Świątek. Podobieństwo między influencerką a gwiazdą tenisa jest uderzające...

Maffashion jako Iga Świątek. "Tego się nie spodziewałem"

Julia Kuczyńska z okazji tegorocznego Halloween ubrała się jak nasza tenisistka. Założyła biały strój sportowy, czapkę z daszkiem i ruszyła na kort tenisowy, co zostało uwiecznione na specjalnym filmiku. Maffashion zadbała o to, aby mieć podobną fryzurę, a nawet twarz do Igi Świątek. Zachowała przy tym identyczną mimikę. Filmik z treningu Kuczyńskiej został połączony z oryginalnymi kadrami z gry sportsmenki. Charakteryzacja jak zwykle nie zawiodła, co docenili fani influencerki. "Wow mega. Ty jesteś dobra z tymi halloweenowymi pomysłami", "Myślałam, że na początku jest Iga, świetna charakteryzacja!", "O wow. Tego się nie spodziewałem" - czytamy pod postem Maffashion. Kadry z jej filmu znajdziecie w galerii. Co sądzicie o takim pomyśle?

Zobacz wideo O co poszło?

Maffashion na ściankach wygląda zupełnie inaczej. Tak wystroiła się na "Taniec z gwiazdami"

Kuczyńska kibicuje Majce Jeżowskiej i Michałowi Danilczukowi w 15. edycji show, w związku z tym często przychodzi na ich treningi oraz polsatowską widownię. Jedną ze stylizacji Kuczyńskiej z odcinka "Tańca z gwiazdami" ocenił stylista Michał Musiał. "Maffashion postawiła na bardzo modny w tym sezonie oversize'owy garnitur. Trzeba przyznać, że prezentowała się w nim naprawdę stylowo. Nieoczywisty odcień beżu doskonale podkreślił jej urodę. W zestawieniu z białymi szpilkami w szpic i minimalistycznym topem było bardzo świeżo i zgodnie ze światowymi tendencjami" - przekazał nam. Miał jednak jedną uwagę. "Jedyne, co można by zmienić to torebka i biżuteria - lepiej sprawdziłoby się niewielkie puzderko w srebrnym lub białym kolorze i duży, masywny naszyjnik w tej samej tonacji. Całość wyglądałaby bardziej spójnie i nowocześnie" - zaznaczył.