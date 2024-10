Halloween co roku budzi wiele emocji, ale tym razem przeszło chyba oczekiwania wszystkich. A wszystko zaczęło się od aktora z "Klanu" - Piotra Mroza, który powiedział Pudelkowi, że "Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana", po czym dodał, że "on w październiku i przez cały rok chwyta różaniec". W opozycji do niego stanął Skolim, który wyznał, że także jest wierzący, ale jednak twierdzi że dorabianie ideologii do Halloween jest bez sensu, bo to zabawa ukierunkowana na zabawę dla dzieci.

Gromy pod postem Małgorzaty Sochy. Chodzi o Halloween

Podobne zdanie w tym temacie ma Małgorzata Socha, która w rozmowie z Plejadą wyznała, że "dzieciaki kochają Halloween, to jest dla nich najważniejsze święto, kiedy mogą być zupełnie kimś innym i bawić się tymi strachami". Ostatnio aktorka pochwaliła się w mediach społecznościowych tym, jak z okazji tego święta przystroiła dom. Wtedy pod jej postem posypały się gromy. "Nie, nie obchodzę tego i nie uczę dzieci, że to super święto i super zabawa, a za niedługo pierniczki i choineczka"; "Straszne, kult śmierci brrr nie dla mnie"; "Nie. Nie gotowi. Nie nasze "święto"; "A może tak byśmy wrócili do starych polskich tradycji. Jeśli gwiazdy by zaczęły promować to mogłyby się przyjąć. Po co kopiować inne kraje" - narzekali w komentarzach. Oczywiście znaleźli się również zwolennicy Halloween. "Ale Strasznie. Pięknie. Klimatycznie. My już też gotowi"; "Jak kiedyś będę miała swój dom jednorodzinny to też będę przystrajać"; "Dlaczego w Polsce Halloween jest taki zły a w Andrzejki można się przebierać, nawet w straszne stroje? Nonsens" - pisali ci, którym się podobało.

Marina już gotowa na Halloween. Co za strój Liama. Wypasiony!

Niedawno przygotowaniami do Halloween chwaliła się również Marina Łuczenko-Szczęsna. Piosenkarkaopublikowała ostatnio zdjęcie uśmiechniętego syna - Liama, który uczestniczył w halloweenowym przyjęciu. Chłopiec był przebrany za Batmana. Sześciolatek był chyba wyjątkowo zadowolony z kostiumu, gdyż na jego twarzy gościł szeroki uśmiech.