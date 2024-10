Piotr Głowacki jest w małżeństwie od ponad dekady. Swoją obecną żonę poznał jeszcze w czasach studenckich i długo czekał na oficjalne zawarcie związku. Para obecnie udziela się razem medialnie. Zakochani wzięli nawet udział w "Azji Express", gdzie mogliśmy zaobserwować, jak wygląda ich więź w trudnych warunkach. Znany duet udzielił przy tym kilku głośnych wywiadów. Powróćmy jednak do początku małżeństwa Głowackich. Fotograf pary umieścił kilka pamiątkowych zdjęć ze ślubu, na których zakochani są nie do poznania.

Piotr Głowacki i Agnieszka Głowacka na ślubnych zdjęciach. Co za wyjątkowe stroje

Ukochana Głowackiego również kocha aktorstwo. Ma duże doświadczenie w dubbingu. Pracowała nad takimi tytułami, jak: "Taniec rządzi", "My Little Pony: Przyjaźń to magia" oraz "Wojownicze Żółwie Ninja". Jej głos możemy także usłyszeć w grach komputerowych o Harrym Potterze. Ponadto ma doświadczenie teatralne. Agnieszka Głowacka od dawna miała zatem wiele wspólnego z Głowackim. Finalnie zdecydowali się stanąć na ślubnym kobiercu, co zostało uwiecznione w romantyczny sposób. Sesja ślubna pary jest wyjątkowa i oddaje głębię uczucia, jaka jest między zakochanymi. Piotr Głowacki podczas zdjęć miał jeszcze długie włosy. Jego ukochana wystąpiła w krótkiej fryzurze i kremowej, koronkowej sukni z kokardą, która wypadła bardzo oryginalnie. Co sądzicie?

Piotr Głowacki wpadł z żoną do Wojewódzkiego. Pamiętny wywiad

Niedawno duet wziął udział w kultowym talk-show TVN. Prowadzący postanowił skomentować związek Piotra Głowackiego i Agnieszki Głowackiej. - Ty naprawdę uważasz, że jesteś wart tych wszystkich ran, które ona ci zadaje? To jest bardzo głębokie, psychoterapeutyczne pytanie, bo moim zdaniem ty jesteś głęboko nieszczęśliwy - stwierdził bezpośrednio Wojewódzki. - Jesteś? Serio? - zareagowała Głowacka. - To jest ciekawe pytanie, bo to jest w ogóle pytanie - w końcu aktor odpowiedział. Jego żona ponownie zabrała głos. - Ty się nad tym zastanawiasz? - zapytała, co ogromnie rozbawiło publikę w studiu.