Małgorzata Ohme pomaga innym jako psycholożka, ale mierzy się również ze swoimi traumami, chociażby z dzieciństwa. Jej ojciec zostawił ją w wieku 11 lat z nieżyjącą dziś mamą, która miała problem z alkoholem. Ohme wskutek tego wcześnie weszła w dorosłość.

REKLAMA

Małgorzata Ohme pochyla się nad dzieciństwem z mamą."Byłam w to tak bardzo uwikłana"

Dziś była prowadząca "Dzień dobry TVN" otwarcie mówi o wielu trudnych tematach. Podkreśla, że mało co może ją złamać. Wszystko przez trudne doświadczenia, które zaczęły się dość wcześnie. - Choć jestem emocjonalna, to w trudnych sytuacjach wyłączam emocje i do wszystkiego podchodzę zadaniowo. I tak było u mnie od dziecka – od pierwszego kryzysu, z którym przyszło mi się zmierzyć. A było nim nadużywanie alkoholu przez mamę - zdradziła Plejadzie. Nie mówiła przy tym o mamie w złych słowach. Podkreśliła, że postrzegała ją w tamtym okresie jako osobę optymistyczną i kochającą mimo ogromnego problemu z uzależnieniem. - Wydaje mi się, że byłam w to tak bardzo uwikłana i współuzależniona, że nie potrafiłam wyjść poza własne emocje. Przez wiele lat żyłam z mamą pod jednym dachem i ciągle ją ratowałam – emocjonalnie i finansowo. Byłam zrozpaczona i błagałam ją, by nie piła. A gdy piła, karałam ją za to - uzupełniła Ohme. Czym były wspomniane kary? Psycholożce chodziło o rzucanie pewnych słów, obrażanie się i wychodzenie z domu.

Zobacz wideo Chajzer o relacjach z Rozenek-Majdan. Lubią się?

Małgorzata Ohme bardzo przeżyła śmierć mamy

Dziennikarka nie ma już ani mamy, ani taty. Zaznaczyła, że to właśnie śmierć rodzicielki bardzo się na niej odbiła. - W ogóle się tego nie spodziewałam. Zanim odeszła, wielokrotnie w mojej głowie pojawiały się myśli, że bez niej będzie mi łatwiej. Wstydziłam się ich, ale nie umiałam od nich uciec. Zajmowałam się mamą do samego końca, byłam przy niej cały czas. Gdy zmarła, poczułam rozpacz, ale też ulgę - zdradziła Ohme.

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. link: [https://kcpu.gov.pl/]