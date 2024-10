Edyta i Cezary Pazurowie bardzo często podróżują do ciepłych krajów. Jednym z ich ulubionych kierunków jest Bali. Teraz fani będą mogli się wybrać na egzotyczną wyspę razem z gwiazdorską parą. Wakacje w towarzystwie Pazurów nie należą jednak do najtańszych. Ile trzeba zapłacić za taką przyjemność?

Wakacje na Bali z Edytą i Cezarym Pazurami. Cena? Za tę kwotę można kupić samochód

Ostatnio coraz popularniejsze stają się współprace biur podróży z celebrytami. Możliwość wyjazdu w towarzystwie ulubionej gwiazdy jest bowiem dla niektórych spełnieniem marzeń. Do tej pory fani mogli wybrać się na wakacje w towarzystwie między innymi Joanny Opozdy czy Magdaleny Stępień. Teraz do tego grona dołączyli także Edyta i Cezary Pazurowie. Gwiazdorska para, podobnie jak aktorka i modelka, zachęca do wyjazdu na Bali. O tej porze roku jest to świetna opcja dla wszystkich stęsknionych za słońcem. Wyjazd zaplanowany jest na początek listopada.

Nie wszystkich jednak będzie stać na taką przyjemność. Cena wyjazdu zwala bowiem z nóg. Za wakacje w towarzystwie Pazurów trzeba zapłacić 4155 dolarów, czyli około 16,5 tysiąca złotych. Co więcej, podana kwota nie obejmuje kosztu biletów lotniczych, a jest to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Z ogłoszenia opublikowanego przez aktora na Instagramie wynika jednak, iż fani tłumnie rzucili się na ofertę, zostały bowiem jedynie dwa wolne miejsca.

Edyta Pazura opublikowała odważne kadry ze Sri Lanki. Odsłoniła tatuaż

Edyta i Cezary Pazurowie najchętniej obierają za cel podróży egzotyczne kierunki. Kilka miesięcy temu para wypoczywała na Sri Lance. Celebrytka chętnie dzieliła się wakacyjnymi kadrami na Instagramie. Na jednym z nich zapozowała topless, odsłaniając ciągnący się wzdłuż pleców tatuaż. Kadry, które znalazły się na instagramowym profilu żony aktora, zachwyciły fanów. "Wszystko wygląda obłędnie", "Coś pięknego", "Ale magiczne zdjęcie! Zachwycająca", "Pani Edytko, wszystkie pani fotki są cudne" - komplementowali internauci. ZOBACZ TEŻ: Edyta Pazura gorzko o znajomości z Agatą Rubik. "Jestem zrażona"