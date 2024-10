Doda twierdzi, że od jakiegoś czasu nie chce już pokazywać prywatnej strony swojego życia, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje miłosne. Kiedy jednak do mediów trafiła informacja, że rozstała się z Dariuszem Pachutem, a sam zainteresowany wydał w tej sprawie oświadczenie, na antenie "halo tu polsat" przyznała, że jest singielką. Potrzeba intymności nie koliduje też Dodzie w pokazywaniu na Instagramie, jak wyglądają fragmenty jej codzienności. Wokalistka udostępniła też nagrania i zdjęcia, na których widać jej rodziców. Niedawno informowała, że jej mama Wanda Rabczewska miała problemy ze zdrowiem. Teraz udostępniła w sieci nagranie matki.

Doda w sweterku od mamy

- A historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał - mówił Grucha, bohater filmu "Chłonki nie płaczą", w którego wcielał się Mirosław Zbrojewicz. Tekst, który przeszedł do historii kina, może stać się też ulubionym cytatem Dody. Piosenkarka dostała bowiem nietypowy, bardzo "grzeczny" sweterek od swojej mamy Wandy Rabczewskiej. Prezentem pochwaliła się na InstaStories, gdzie następnie zaprezentowała się w outficie, który opierał się właśnie na ciepłym wdzianku.

Na nagraniu widzimy ją w beżowym sweterku w czarne serca z koronkowymi wykończeniami przy zabudowanym dekolcie i przy rękawkach. Do tego czarna mini, ciemne rajstopy ze zdobieniami oraz szpilki. Gwiazda rozpuściła też włosy, które układały się w fale i zafundowała sobie mocny makijaż. - Wanda style - mówiła Doda, wskazując na upominek od rodzicielki, a następnie kontynuowała - and her daughter [i jej córka - red.] - dodała, pokazując na kusą spódnicę. Na następnej relacji, już po wyjściu z domu, wokalistka śmiała się, że w nowej, "grzecznej" stylizacji, nikt jej nie rozpoznaje. - Słuchajcie, mega, mega plus tego sweterka jest taki, że nikt mnie nie rozpoznaje - mogliśmy usłyszeć.

Wanda Rabeczewska reaguje

Okazuje się, że stylizacja Dody bardzo spodobała się jej mamie. Piosenkarka udostępniła na InstaStories wiadomości głosowe od zachwycanej rodzicielki.

Stylizacja była przepiękna. Ty wiesz, jak mi się to podobało? Boże, jaka ty byłaś w tym śliczna, no dzieciak po prostu. Wyglądałaś na 16 lat

- mówiła.

To jednak nie koniec komplementów matki pod adresem córki. - Naprawdę, tak mi się to podobało. I tacie też się podobało. Żeśmy to oglądali ze sto razy, powiem ci. Mam nadzieję, że ktoś cię pochwalił. Powiedz szczerze - prosiła Wanda Rabczewska.