Fanom "Rancza" z pewnością nie trzeba przedstawiać Lodzi Czerepach. W kultową postać słynnego polskiego serialu wcielała się Magdalena Kuta. Bohaterka była cichą i sympatyczną księgową, która jednak potrafiła zaskoczyć. Nie da się ukryć, że przez długi czas zachwycała widzów swoją osobą. Fani nie mogą już, niestety, śledzić losów postaci z Wilkowyj. Emisja produkcji zakończyła się po 130 odcinków. Jak się okazało, po latach serialowa Lodzia nie przypomina już dawnej siebie. Magdalena Kuta zmieniła się nie do poznania.

Pamiętacie Lodzię z "Rancza"? Magdalena Kuta postawiła na ostre cięcie. Rozpoznalibyście ją?

Nie da się ukryć, że Magdalena Kuta może mieć powody do dumy. Aktorka przez wiele lat występowała w różnych produkcjach. "Ranczo" to jedynie mała część jej kariery aktorskiej. Kobietę mogliśmy podziwiać również w "Seksmisji" czy "Inferno". Kuta wystąpiła również w "Gangu zielonej rękawiczki". Warto przypomnieć, że był to hit wyprodukowany przez Netflixa. Aktorka była kojarzona z bujnymi lokami. Ta fryzura należy już jednak do przeszłości. Magdalena Kuta postawiła na zmiany w swoim życiu. Obecnie aktorka zdecydowała się na znacznie krótszą stylizację. Nie można także nie wspomnieć o nowym kolorze. Nie da się ukryć, że Kutę niełatwo rozpoznać na nowych zdjęciach, mając przed oczami obraz serialowej Lodzi. Co sądzicie?

Magdalena Kuta jako serialowa Lodzia w 'Ranczu' fot. VOD

Fani "Rancza" pożegnali się z programem na zawsze? Bogdan Kalus o kontynuacji słynnego serialu

Fani "Rancza" niezmiennie czekają na powrót ulubionej produkcji. Nie da się ukryć, że serial zachwycał wielu widzów. Niektórzy nie mogli pogodzić się z tym, że nie zobaczą, co dalej stanie się z postaciami. Jakiś czas Bogdan Kalus postanowił rozwiać wątpliwości co do powrotu serii. Sam aktor, który wcielał się w serialowego Hadziuka, przyznał, że chętnie wróciłby do telewizji. Nie tyczy się to jednak grania w "Ranczu". Dalsza produkcja formatu byłaby niezwykle trudna. Kalus nie ukrywał, że nie ma nadziei na nowe odcinki. "Nie. Myślę, że na 100 procent nie powróci" - podkreślił stanowczo aktor w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Stwierdził również, że tragiczne sytuacje wpłynęły na to, że "Ranczo" nie byłoby takie samo. Mowa między innymi o śmierci Pawła Królikowskiego. ZOBACZ TEŻ: "Ranczo". Tak wygląda teraz serialowa Hadziukowa. Dorotę Nowakowską trudno dziś rozpoznać