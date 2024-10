Problemy ze zdrowiem psychicznym są jednymi z częstszych, które pojawiają się w XXI wieku. Choć mówi się o nich coraz częściej i coraz więcej, dotykają każdego - dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze. Bez względu na status czy stan portfela. Żywym dowodem jest na to Julia Wieniawa, która z powodzeniem gra w filmach, serialach, tańczy, śpiewa, inwestuje w nieruchomości, a i tak nie do końca jest szczęśliwa.

Julia Wieniawa szczerze o kryzysie. "Płaczę chyba częściej niż kiedykolwiek"

Julia Wieniawa w niedzielnym wydaniu "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o swoim gorszym samopoczuciu, którego już nie ukrywa i o wstydzie, jaki jej z początku towarzyszył. - Ja miałam takie poczucie ostatnio, że mam pewnego rodzaju wyrzuty sumienia - mówiła.

Sama uczestniczyłam w napędzaniu tego cudownego, pięknego, kolorowego - niedoścignionego też trochę - świata, życia instagramowego

- dodała. 25-latka przyznała, że zdarza jej się uronić łzę częściej niż kiedykolwiek. I choć miała plany, by więcej pracować w tym roku, zostały one pokrzyżowane właśnie przez stan jej zdrowia psychicznego, dlatego postanowiła zwolnić. - Dotarłam do tego momentu, gdzie w sumie wow, mam tak wiele i nagle płaczę chyba częściej niż kiedykolwiek. Chyba to nie w tym powinien znajdować się sens życia i szczęście - wyznała w podcaście "Młode głowy".

Miałam taki plan, żeby powydawać trochę rzeczy w tym roku, ale z racji mojego stanu psychicznego - mimo że teraz jestem uśmiechnięta, przeżywam trochę kryzys, takie wypalenie, zmęczenie, przebodźcowanie - postanowiłam się na sekundę wycofać, właśnie do końca roku

- dodała z kolei w rozmowie z Radiem ESKA.

Zapłakana Julia Wieniawa pokazała się na Instagramie. Miała ważny przekaz

Julia Wieniawa już jakiś czas temu zamieściła niezwykle prawdziwą relację w mediach społecznościowych. Aktorka zdecydowała się pokazać fanom w czasie, gdy nie czuła się najlepiej. "Ja dziś emocjonalny zjazd. Pogoda nie pomaga. A wy jak się macie" - zaczęła aktorka i zdecydowała się otworzyć przed fanami. Przy okazji opisała destrukcyjne realia mediów społecznościowych i zdecydowała się wyłamać ze schematu. "Instagram to taka niesamowita bańka wypełniona samymi pięknymi ludźmi, żyjącymi 'wymarzonymi życiami'. Chwalimy się tylko tym, co nam wychodzi, a prawie nigdy nie pokazujemy tej ciemniejszej strony naszej codzienności" - podsumowała. Ostatnio Julia Wieniawa zdecydowała się również na post z uwagi na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. "Mam nadzieję, że wiecie, że nie jesteście sami" - podkreśliła w mediach społecznościowych.