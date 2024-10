Doda szczerze o "szalonej miłości". Wspomniała o adoratorach

Doda jest aktualnie singielką. Jakiś czas temu zakończyła ponad dwuletnią relację z Dariuszem Pachutem, o czym poinformował media sam zainteresowany. "W związku ze spekulacjami pojawiającymi się coraz liczniej w mediach, a także pytaniami od dziennikarzy, które stają się uporczywe i męczące, chciałbym poinformować o zmianach, jakie nastąpiły w moim życiu osobistym w ostatnim czasie" - zaczął w oświadczeniu. "Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za te dwa i pół roku, które dzieliliśmy, i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - dodał. Wokół tej wypowiedzi nie zabrakło szumu w mediach. Po opadnięciu emocji wokalistka odwiedziła studio Polsatu i przy okazji wspomniała o oczekiwaniach względem przyszłej relacji miłosnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora o relacji z Dodą. Ma o niej lepsze zdanie niż Kammel?

Doda o tym, czego szuka w miłości. Wspomniała o medialnym rozstaniu: Nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja

Prezenter Polsatu zapytał się Dody, czy ma wokół siebie dużo wielbicieli. Ta odpowiedziała, że jest ich „sporo". Nic dziwnego - wokalistka zachwyca wielu mężczyzn. Ostatnio wypowiedział się o niej ciepło jeden ze znanych piłkarzy, a mianowicie Matty Cash. Doda we wspomnianym wywiadzie zdradziła również, czy jest gotowa na "szaloną miłość". - Nie , na szaloną nie. Na stabilną, pełną poczucia bezpieczeństwa i wyrozumiałą. Szaloną absolutnie nie - podkreśliła wokalistka. Prezenter zauważył, że ponownie mówi się w mediach więcej o prywacie Dody niż o jej życiu zawodowym.

Nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja

- zaznaczyła sama zainteresowana.

Maciej Kurzajewski, Doda, Katarzyna Cichopek KAPiF.pl

Doda w Polsacie u Kurzopków. Padło szczere wyznanie po rozstaniu

Wokalistka w wydaniu "halo tu polsat" pokusiła się o szczerość na temat związków. - Jestem bardzo wrażliwa. (...) Bardzo dużo rzeczy w życiu przeszłam i bardzo cenię sobie spokój, to jest dla mnie priorytet - zaczęła. Kurzajewski postanowił zbadać pewną kwestię po jej wypowiedzi. - Mam takie pytanie, czy ty jesteś dziewczyną do wzięcia w tej chwili, bo ja słyszałem, zostałem poinformowany ze sportowych źródeł, a mam dobre źródła - przekazał. - Jestem wolna, natomiast nie wiem, czy do wzięcia. (...) Nie jest sztuką czy problemem przeskakiwać z relacji w relację w tych czasach, jest wiele pięknych kobiet, wiele pięknych mężczyzn, no ale to by świadczyło o płytkim podejściu do życia i też może desperacji, a ja bardzo sobie cenię ten czas pomiędzy i ze sobą. Za jakiś czas na pewno tak - odpowiedziała mu Doda.