Agata Passent nie boi się poruszać trudnych tematów w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu córka Agnieszki Osieckiej trafiła do warszawskiej placówki medycznej na Karowej i miała wykonywany pewien zabieg. Opowiedziała wówczas o tym, co myśli na temat prywatyzacji służby zdrowia. "Nie bądźmy obojętni - to, że stać nas na operacje za 15 tysięcy czy poród "u prywaciarza", nie znaczy, że tak ma być. To właśnie prywatyzacja służby zdrowia jest chora" - pisała. Na tym jednak nie koniec. Tym razem Agata Passent poruszyła kwestię ławek na dworcu w Warszawie.

Agata Passent nie kryła emocji. "Tak bardzo politycy i zarządy kolei boją się..."

Agata Passent pojawiła się na Dworcu Centralnym w Warszawie i chciała na chwilę usiąść. Nie znalazła ławek, co bardzo ją zdenerwowało. Wyciągnęła telefon i wszystko nagrała. Film wylądował na jej instagramowym profilu. Agata Passent zdobyła się także na emocjonalny opis. "Przerażające odhumanizowanie sprywatyzowanych publicznych miejsc w Najjaśniejszej. Dlaczego na dworcu PKP od lat nie ma miejsc do siedzenia w hali głównej. Usiąść można tylko w kafejkach przy kawie za 15 złotych itp. Jeśli podróżujesz po prostu z bidonem, jabłkiem i kanapką - wypad. Jeśli jesteś o lasce lub z ciężkim plecakiem albo zmęczona - siedź na ziemi" - pisała. Dostało się także m.in. politykom. "Tak bardzo politycy i zarządy kolei boją się i wstydzą osób bezdomnych? Niech nie nocują na krzesłach i ławach? Radzę "oswoić się" z widokiem ludzi biednych i zmęczonych w czasach, gdy komorne i opłaty mieszkaniowe zjadają większość zarobków" - skwitowała swoją wypowiedź.

Agata Passent zasypana komentarzami. Jeden z nich od Agaty Młynarskiej

Pod postem Agaty Passent zaroiło się od komentarzy. Jeden z nich należał do Agaty Młynarskiej, która przyznała rację córce Agnieszki Osieckiej. "Tak, totalnie zgoda. Jest to skandal" - napisała. Młynarska i Passent zapomniały jednak o tym, że darmowe ławki na dworcu znajdują się na antresoli. Internauci szybko im o tym przypomnieli. "Można, schodami ruchomymi na górę, ławki, ładowarki. Święty spokój", "Można, można. Na górze są ławki", "Na górze jest przestrzeń z siedzeniami", "Piętro wyżej są krzesła" - pisali.