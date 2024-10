Roksana Węgiel jakiś czas temu w tajemnicy wzięła ślub cywilny ze swoim ukochanym Kevinem Mglejem. Sama zainteresowana nie pochwaliła się w mediach tym faktem - to internauci wypatrzyli, że piosenkarka w oficjalnych dokumentach zaczęła figurować jako Roksana Węgiel-Mglej. Gwiazda w tajemnicy trzymała też informację o dacie i miejscu ślubu kościelnego. Piosenkarka tłumaczyła, że informacje dotyczące ceremonii i wesela są bardzo osobiste i chciałaby zachować je dla siebie. Kiedy jednak 25 sierpnia odbył się nie tylko ślub, ale i huczne wesele, zaczęła chwalić się zdjęciami i nagraniami z tego ważnego dla niej dnia. Rozwiązał się też jej język. Opowiedziała więc nieco o kulisach - również finansowych - związanych z organizacją ślubu i wesela.

Roksana Węgiel o kopertach ślubnych

Roksana Wegiel i Kevin Mglej pobrali się w kościele Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni, a z kolei huczne wesele zorganizowali w winnicy na Pogórzu Dynowskim. Na imprezie bawiło się aż 170 osób. W przygotowaniach do wyjątkowego dnia parze pomagała Izabela Janachowska. Widać było, że wesele było urządzone z rozmachem. W jednej z rozmów piosenkarka została zapytana o koszty imprezy. - Nie są to tanie rzeczy, to na pewno. Myślę, że każdym, kto organizował wesele, po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że w zależności od tego, jakie chcesz mieć wesele, tyle musisz zapłacić. To jest normalne - powiedziała portalowi Genialnie.pl. Co ciekawe w tej samej rozmowie został poruszony temat kopert ślubnych. Węgiel nie ominęła go, ale też nie podała żadnych konkretnych kwot, jakich spodziewała się od gości. Nie powiedziała też, ile pieniędzy razem z ukochanym znalazła w kopertach. Jak podkreśliła, nie prezenty były dla niej ważne, a sam ślub. - Ekspertki ślubne inaczej patrzą na te kwestie, ale dla mnie to w ogólne nie miało znaczenia - przyznała.

Szczerze, ja byłam skupiona na ślubie i to było dla mnie najważniejsze, a nie to, kto ile dał w kopercie

- mogliśmy usłyszeć.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie oszczędzali na ślubie i weselu

Wiadomo, że para młoda przyjechała pod kościół samochodem marki Mc Laren 765LT, który wart jest około dwóch mln złotych. Ponadto Roksana Węgiel nie ograniczała się i wybrała nie dwie, ale aż trzy ślubne kreacje! Jedna z sukienek była bardzo odważna. Wszystkie możecie zobaczyć TUTAJ.