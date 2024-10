Jolanta Nowak marzyła o zostaniu architektką, z kolei jej rodzice namawiali ją na studia medyczne, ale ostatecznie wybrała kino. Była uznawana za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. W latach 80. zagrała w ponad 30 produkcjach i wróżono jej wielką karierę. W filmach i serialach wcielała się w role uwodzicielek. Widzowie kojarzą ją głównie z komedią "Och, Karol" Romana Załuskiego, gdzie zagrała jedną z kochanek głównego bohatera - Irenkę. W 2005 roku aktorka nagle zniknęła z branży i nie wróciła już do grania.

Jolanta Nowak w latach 80. zagrała w ponad 30. produkcjach

Jolanta Nowak już w liceum zliczyła debiut przed kamerą. Wystąpiła u boku Ewy Pacuły w serialu "Zielona miłość" Stanisława Jędryki. To był impuls. Znalazła ogłoszenie o przesłuchaniu i postanowiła spróbować swoich sił. Udział w produkcji miał być jedynie przygodą i nie wiązała z tym żadnych planów na przyszłość. To jednak szybko się zmieniło. Chociaż marzyła o zostaniu architektką, porzuciła ten pomysł i po obiecującym debiucie i namowach instruktorki z Domu Kultury, gdzie chodziła na kółko recytatorskie, zdecydowała się zdawać do warszawskiej PWST. Jej talent szybko doceniono i zaczęła pojawiać się coraz częściej na ekranie.

Jeszcze podczas studiów zagrała w czarno-białym filmie Tomasza Zygadło "Ćma" z 1980 roku u boku Romana Wilhelmiego. Pracowała także w teatrze, gdzie postrzegano ją za obiecującą młodą artystkę. Przez pięć lat pracowała w "Teatrze Dramatycznym" w Warszawie, gdzie wystąpiła w takich spektaklach jak m.in. "Kandyd", "Operetka" czy "Wesele Figara". Na lata 80. przypadł największy rozkwit jej kariery. To właśnie wtedy zaczęto określać ją jako jedną z najbardziej obiecujących polskich aktorek. Wystąpiła w ponad 30. produkcjach. W tym m.in. we wspomnianym już filmie "Och, Karol" czy "Galimatias, czyli kogel-mogel II", gdzie uwodziła docenta Wolańskiego.

Jolanta Nowak nagle zrezygnowała z kariery. Aktorka wyjechała z Polski

Po swoim wielkim sukcesie i licznych filmach zaczęła pojawiać się w drugoplanowych rolach. W końcu zdecydowała się porzucić karierę i wyemigrowała do Niemiec. Nigdy nie wyjawiła powodów, dlaczego podjęła właśnie taką decyzję. Zagrała jeszcze kilka epizodów m.in. w serialu "Pensjonat pod Różą", ale nie kontynuowała kariery w pełnym wymiarze. Co jakiś czas Jolanta Nowak pojawia się w Polsce i można ją dostrzec na branżowych imprezach. Kilka lat temu brała udział m.in. w jubileuszu 55-lecia pracy artystycznej Zdzisława Wardejna, czy 30-leciu filmu "Och, Karol".