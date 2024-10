Julia Żugaj w sieci znana jest już od dawna. Influencerka przez lata wypracowała sobie bardzo wysoką pozycję, a jej poczynania w internecie śledzą miliony fanów. Ostatnio Żugaj dała się poznać szerszej publiczności jako uczestniczka najnowszego sezonu "Tańca z gwiazdami". W studiu tanecznego show wspierał ją ukochany Maciej Ejsmont, z którym była związana przez pięć lat. Jak się właśnie okazało, relacja pary należy już do przeszłości.

Julia Żugaj rozstała się z narzeczonym. Opublikowali oświadczenie

Tą przykrą informacją Żugaj i Ejsmont podzielili się we wspólnym filmiku, który trafił na YouTube 8 października. Wideo zostało nazwane krótkim i wymownym tytułem "koniec". - Jakiś czas temu podjęliśmy pewną decyzję i efekt tej decyzji jest taki, że nie jesteśmy już razem - przekazał Ejsmont na nagraniu. - Każdy związek ma swoje górki i dołki i tak było też u nas - dodała Julia Żugaj, zaznaczając, że o gorszych chwilach w relacji nie chcieli mówić publicznie.

Influencerka chętnie wróciła do wspólnych wspomnień, które mieli przez ponad pięć lat. Zaznaczyła jednak, że między nią a Ejsmontem nie było darcia kotów. - Po prostu powstawał jakiś chłód między nami. Dodała, że mimo pięknych momentów, takich jak zaręczyny czy kupno domu, to właśnie szalone tempo, które sobie narzucili, sprawiło, że sobie z nim nie poradzili. Para dodała, że rozstali się w dobrych relacjach, a Maciej w końcu był nawet na live'ach programu, by wspierać Julię. - I dalej [ci - red.] kibicuję, to nie jest tak, że coś się zmieniło - podkreślił youtuber. W ciągu pięciu lat było to drugie rozstanie pary. Na koniec filmu Żugaj i Ejsmont czule się przytulili.

Fani są załamani. "Wyję"

Fani byli wyraźnie załamani rozstaniem pary. Dali tego upust w komentarzach. Jedni byli zszokowani informacją, inni twierdzili, że rozstanie wisiało w powietrzu, a było to widać po wywiadach Żugaj z "Tańca z gwiazdami". "Oglądałam ten film ze łzami w oczach... byliście świetną parą, no ale tak niestety miało być... Życie też ma smutne chwile, o których mówimy, że nie damy rady przez nie przejść, bo "są za smutne’", ale trzeba się przyzwyczaić... Takie jest życie"; "Sama się popłakałam. Trzymajcie się"; "Co się musi wydarzyć, żeby zerwać ze sobą po pięciu latach?"; "Kto by się tego spodziewał, już było widać po wywiadach z 'TzG'. Szczęścia dla obojga, trzymam za was kciuki"; "Wyję. Trzymajcie się! Dużo siły" - pisali.