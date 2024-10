Agata Młynarska podzieliła się swoją osobistą historią związaną z wykryciem guza. W ostatnim wywiadzie, dziennikarka przyznała, że w natłoku spraw odłożyła na bok diagnostykę, co doprowadziło do nieoczekiwanej diagnozy. Zaapelowała także do kobiet, aby nie lekceważyć profilaktyki.

Zobacz wideo Agata Młynarska przez chorobę musiała zmienić dietę

Młynarska szczerze o wykryciu guza. Miała sporo szczęścia

Młynarska swój wywód na temat diagnostyki raka piersi zaczęła od mocnego doświadczenia z przeszłości. Przyznała, że pochłonięta leczeniem jednego schorzenia, zlekceważyła możliwość pojawienia się kolejnego ryzyka. - W momencie, kiedy postawiono już u mnie diagnozę i usłyszałam, na co jestem chora, to inne badania diagnostyczne zostały odsunięte przeze mnie na bok, ponieważ miałam poczucie, że skoro już jestem pod opieką lekarzy i wszyscy się skupiają na moim głównym problemie, jakim są choroby autoimmunologiczne, to pozostałe problemy na pewno nie są istotne albo ich po prostu nie ma - wyznała Młynarska. Tym sposobem dziennikarka odłożyła na bok diagnostykę raka piersi. Jak przekonuje, miała jednak sporo szczęścia, bo guza wykryto odpowiednio wcześnie. - Ja jestem najlepszym przykładem pacjentki, u której szybka diagnoza dała znakomite efekty - zaczęła. Następnie przyznała, że wcześnie postawiona diagnoza dała nie tylko jej, ale i innym większe szanse na wyleczenie. - Wcześnie postawiona diagnoza jest zupełnie inną szansą na to, żeby zderzyć się z całym leczeniem, które jest bardzo trudne, wyczerpujące, ale może być nadzieją na to, że nasze życie jeszcze chwilę potrwa - przyznała.

Trudna sytuacja skłoniła prezenterkę do refleksji nad znaczeniem regularnych badań. Nie ukrywa, że na początku czuła się zagubiona i myślała tylko o tym, co może zrobić, aby sobie pomóc. Dopiero potem nadszedł strach i lęk, jednak wiodąca okazała się chęć wzięcia spraw w swoje ręce i znalezienie siły do zmierzenia się z chorobą.

Młynarska z ważnym apelem. "To zależy tylko od nas"

W odpowiedzi na swoje doświadczenia, Młynarska została ambasadorką kampanii "Nie gadaj, tylko się zbadaj", organizowanej przez PZU. Jej celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki zdrowotnej, a także przekonanie do badań tych, którzy wciąż szukają wymówek. Dziennikarka apeluje, aby nie czekać na pogorszenie stanu zdrowia. Zamiast tego, przekonuje do regularnego monitorowania swojego samopoczucia. - To zależy tylko od nas, to jest dla nas informacja: bądź czujny, nie gadaj, zbadaj się - zaznaczyła Młynarska. Jednocześnie podsuwa wszystkim pomysł, aby stworzyć roczny kalendarz badań, aby nie zapominać o ich regularnym wykonywaniu. - Zrób sobie roczny kalendarz badań, w którym znajdziesz miejsce na wszystko, i bądź odpowiedzialny za siebie i za swoje zdrowie - zachęca Młynarska.

Polki i Polacy mają dostęp do wielu bezpłatnych badań przesiewowych, w tym tych niezbędnych w profilaktyce wtórnej chorób nowotworowych. Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się na stronie programu Ministerstwa Zdrowia www.planujedlugiezycie.pl.