Magda Gessler nie ukrywa, że jest spełniona w roli babci. Znana restauratorka jest bardzo rodzinna, a w jej mediach społecznościowych często możemy zobaczyć zdjęcia w gronie najbliższych. Nie da się ukryć, że ma silną więź ze swoimi dziećmi - Larą i Tadeuszem. Okazuje się, że gospodyni "Kuchennych rewolucji" jest mocno związana także ze swoim zięciem. Nie do wiary, jak go nazwała.

Magda Gessler nietypowo o zięciu. Chwyta za serce

W niedzielę Magda Gessler opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widzimy jej córkę, Larę wtuloną w swojego męża, Piotra Szeląga (znajdziesz je także w naszej galerii). Nie tylko uczucie między dwojgiem zwróciło uwagę internautów. Za serce chwytają także słowa, jakie restauratorka skierowała w stronę pary. Użyła nietypowego określenia. "Moje szczęścia dwa" - podpisała zdjęcie Magda Gessler.

Wyznanie gwiazdy jest doskonałą odpowiedzią na pytania, jakie relacje restauratorka ma ze swoim zięciem, biorąc pod uwagę stereotyp, według którego są one problematyczne. Mężczyzna zięciem restauratorki jest od 2020 roku. Od 2016 roku mąż Lary prowadzi własną kancelarię. To jednak nie pierwszy raz, kiedy Gessler wypowiedziała się ciepło o zięciu. - Jestem osobą, która bardzo szanuje decyzje moich dzieci. Zięć jest bardzo przystojny i bardzo kocha moją córkę. Razem są jak rower, który zawsze chodzi w tę samą stronę. Są bardzo zgrani i ich miłość do mojej wnuczki Neny jest taka, że wow! - wyznała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Magda Gessler ma czterech wnuków

Magda Gessler twierdzi nie od dziś, że rodzina jest jej największą wartością, a swoim ogromnym szczęściem chętnie dzieli się z fanami. Do tej pory restauratorka doczekała się czterech wnucząt, które są jej oczkiem w głowie. Córka Lara ma dwoje dzieci, Nenę i Benia, natomiast jej syn Tadeusz jest ojcem Antosia i Teodora. Ostatni z nich, Teodor, przyszedł na świat kilka tygodni temu. Gessler nie omieszkała opublikować zdjęcia z najmłodszym członkiem rodziny i powitać go na świecie. "Z ogromnym wzruszeniem patrzę na to małe cudo #teodormuller jest moim wnukiem, radość rozpiera moje serce, łezka kręci w oku … [...] W sumie jestem babcią czterech wnuków. Kocham was. Mama, babcia, Magda" - czytamy na Instagramie.