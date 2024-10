Natalia Niemen ma za sobą trudny czas. Po wyczerpującej przeprowadzce zdrowie odmówiło jej posłuszeństwa. W ostatnich tygodniach nie ukrywała w sieci, że jest tak osłabiona przez chorobę, że prosiła nawet obserwatorów na Facebooku o zrobienie zakupów. Na szczęście najgorsze już za nią i artystka może odetchnąć z ulgą. Gdy dowiedziała się, co jej dokładnie dolegało, pospieszyła od razu z dobrymi informacjami do znajomych i fanów, którzy się o nią martwili. "Kochani. Bardzo Wam dziękuję za troskę. Jest już u mnie dużo lepiej. Wracam do domu. Wyniki badań - git. Lekarka powiedziała, że szaleństwa przysercowe, to raczej echa po covidzie. Ja bym dodała jeszcze permanentny stres" - stwierdziła w najnowszym wpisie.

Natalia Niemen umie sobie radzić z hejterami

Natalia Niemen zaapelowała do swoich fanów, by pamiętali, by dbać o siebie, ile wlezie. "Dogadzać sobie. Ukochać. To ty jesteś najważniejszy. Jak sobie baterii nie naładujesz, to nie masz z czego wesprzeć bliźnich. Spokojnego tygodnia wam życzę" - dodała.

Córka Czesława Niemena regularnie jest atakowana przez hejterów, ale umie na niego odpowiadać. Niedawno kolejny raz została oskarżona o brak umiejętności wokalnych i nie przeszła obok tego obojętnie. "Jakieś toksyczne kreatury, miesiące temu, nie mając na mnie żadnego innego asa, biedaki myślały i myślały i wyciągnęły mi z Instagrama wideo z fragmentem mojej pracy w studio. Nagrywałam moment rytmicznego wydawania z siebie sylaby "ha", nazywając to swojsko szczekaniem. Nie mam pojęcia, jak określić taki zabieg po polsku. Natomiast jest ów wykorzystywany od dekad przez wokalistów funkowych, od Jamesa Browna począwszy" - powiedziała. - Ale oczywiście nienawistnicy z jakichś grup moderujących, komu należy przywalić w internecie, o tym nie wiedzą, bo są ludźmi, co tu dużo mówić, prostej konstrukcji (...) Biedni, niewykształceni, zakompleksieni, źli" - podsumowała.

Natalia Niemen odpowiedziała na krytykę Maryli Rodowicz

Wcześniej wiele emocji wzbudził jej tegoroczny występ na festiwalu w Opolu. Nawet Maryla Rodowicz narzekała na nowe aranżacje znanych hitów Niemena, co nie umknęło uwadze jego córki. Natalia Niemen w rozmowie z Plotkiem podzieliła się wówczas refleksjami w tym temacie i powiedziała, co sądzi o zmienionych piosenkach ojca. Zaapelowała, by nie robić z niego świętości. - Nie zgadzam się z opinią pani Maryli Rodowicz. Niemen nie jest Bogiem ani świętością. Wyrosłam w domu pełnym rozmaitych stylów muzycznych, w kulcie tworzenia oraz przekraczania granic w sztuce - stwierdziła artystka w rozmowie z Plotkiem. Zaznaczyła, że nie ma problemu z nowymi brzmieniami piosenek ojca, które np. zaprezentowali debiutanci w Opolu. Wręcz przeciwnie, jest nimi zachwycona, bo według niej sztuka powinna przekraczać granice i zaskakiwać. Dzięki temu może być dla debiutantów świetną szkołą.