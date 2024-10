Michał Czernecki dał się poznać jako aktor. Fani mają wgląd do urywków z jego życia zawodowego w mediach społecznościowych. Mężczyzna rzadko kiedy opowiada jednak o swoich kwestiach prywatnych. Ukochaną Czerneckiego jest Magda, z którą poznał się jeszcze za czasów nastoletnich. Mało kto wiedział, że związek pary przez długi czas wisiał na włosku. Okazało się, że małżeństwo mogło rozpaść się właśnie z winy aktora. Po wielu latach Czernecki przyznał, że nie był wierny swojej żonie. Nie ukrywał tego, że mu "odbiło".

Małżeństwo Michała Czerneckiego mogło się zakończyć. Aktor miał problem z udźwignięciem sławy

Michał Czernecki stanął na ślubnym kobiercu tuż po ukończeniu studiów aktorskich. Mężczyzna w książce "Wybrałem życie" nazywał Magdę "powodem do życia". Podkreślał wielokrotnie, że to dzięki ukochanej uwierzył, że codzienność może być piękna. Z czasem jednak woda sodowa uderzyła mu do głowy. Gdy zaczął dostawać dużo ról w produkcjach, a także zarabiać większe sumy, zaczął zdradzać swoją żonę. "Imprezowałem, pakowałem się w romanse" - podkreślał w książce.

Nie udźwignąłem pierwszych poważnych pieniędzy w moim życiu. Odbiło mi kompletnie

- podkreślał w wywiadzie dla "Pani". Plejadzie opowiadał, że jego małżeństwo jest bardzo doświadczone, z uwagi na wiele trudnych chwil. Czernecki ogromnie zawiódł żonę. Przez półtora roku miał podwójne życie. W końcu Magda o wszystkim się dowiedziała.

Michał Czernecki robił wszystko, żeby ukochana wybaczyła mu zdrady. "Udało się"

Michał Czernecki w swojej książce podkreślał, że jego żona w końcu dowiedziała się o zdradach. On sam chciał, żeby to wyszło na jaw. Jak twierdzi, potrzebował tego, aby w końcu się opamiętać i pójść w dobrą stronę. "Byłem na granicy wytrzymałości (...). I wtedy właśnie omal nie zakończyło się moje małżeństwo. Magda je uratowała" - pisał aktor. Ostatecznie związek przetrwał. Czernecki wie jednak, że bardzo skrzywdził swoją ukochaną. Obecnie jednak cieszy się, że trudne chwile zostały za nim i jego żoną. "Skoro jest tak, że przetrwaliśmy, to znaczy, że nasz związek jest bardzo silny, że jest dla nas najważniejszy" - mówił w rozmowie z "Panią".